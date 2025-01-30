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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Салазара

Появились новые подробности готовящегося трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

Петербургский клуб купит полузащитника дешевле, чем ожидалось.

«Зенит» заплатит за уругвайца около 16 миллионов евро, а не 22 миллиона, как сообщалось ранее.

  • На Салазара претендовал «Спартак».
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • В составе «Браги» хавбек провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
  • Ранее он выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (1)
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fakeid
1738186373
ну ок, ок. только нафига он нам сейчас при живом пока ещё венделе?
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