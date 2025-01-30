Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Салазара

Появились новые подробности готовящегося трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».
Петербургский клуб купит полузащитника дешевле, чем ожидалось.
«Зенит» заплатит за уругвайца около 16 миллионов евро, а не 22 миллиона, как сообщалось ранее.
- На Салазара претендовал «Спартак».
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
- В составе «Браги» хавбек провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
- Ранее он выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.