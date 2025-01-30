Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Салазара

Появились новые подробности готовящегося трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

Петербургский клуб купит полузащитника дешевле, чем ожидалось.

«Зенит» заплатит за уругвайца около 16 миллионов евро, а не 22 миллиона, как сообщалось ранее.