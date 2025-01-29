Ловчев объяснил, что мешает Мостовому начать тренерскую карьеру

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового.

– Как думаете, почему мы все еще не видим Мостового нигде в качестве тренера, увидим ли в ближайшее время?

– Потому что он самолюбивый и говорящий человек. Он сделал себе большое имя в футболе. И когда кто‑то начинает вдруг рассуждать, что он не легенда «Спартака»…

Ребята, вы, может, и болеть за «Спартак» начали, потому что за него играли такие, как Мостовой и Аленичев. Для вас и Аленичев, и Титов сейчас никто практически.

Мостовой не молчит. И его публичность в нашей стране ему очень сильно мешает. Он не состоялся как тренер по одной причине.

Он хорошо знает футбол, без сомнений. Но нужно время, чтобы что‑то сделать в команде. Сначала взять Мостового в команду, потом нужно время, затем необходимы игроки под него. И тогда Мостовой без сомнений сделает хорошую команду.

У нас ему всего этого не дадут, потому что клубами руководят люди, где дважды проиграешь, и тебя сразу выгоняют. У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой.