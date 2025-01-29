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  • Ловчев объяснил, что мешает Мостовому начать тренерскую карьеру

Ловчев объяснил, что мешает Мостовому начать тренерскую карьеру

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового.

– Как думаете, почему мы все еще не видим Мостового нигде в качестве тренера, увидим ли в ближайшее время?

– Потому что он самолюбивый и говорящий человек. Он сделал себе большое имя в футболе. И когда кто‑то начинает вдруг рассуждать, что он не легенда «Спартака»…

Ребята, вы, может, и болеть за «Спартак» начали, потому что за него играли такие, как Мостовой и Аленичев. Для вас и Аленичев, и Титов сейчас никто практически.

Мостовой не молчит. И его публичность в нашей стране ему очень сильно мешает. Он не состоялся как тренер по одной причине.

Он хорошо знает футбол, без сомнений. Но нужно время, чтобы что‑то сделать в команде. Сначала взять Мостового в команду, потом нужно время, затем необходимы игроки под него. И тогда Мостовой без сомнений сделает хорошую команду.

У нас ему всего этого не дадут, потому что клубами руководят люди, где дважды проиграешь, и тебя сразу выгоняют. У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: «Матч ТВ»

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29.01.2025 23:59
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Комментарии (2)
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Dinamikk
1738185457
Во нахваливает то. По мойму все очень просто кто то языком работает, а кто то, как Карпин, делами занимается
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партизан84
1738186752
Хороший футболист не всегда хороший тренер. Не трепать я на тв и в газета надо было, а работать как упомянутый Аленичев.
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