Первый тренер Кокорина объяснил, почему игрок назвал РПЛ «говном»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал резонансное высказывание футболиста.

Он заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Уровень РПЛ растeт нормально, команды прибавляют. Не знаю, на каком основании Александр это сказал.

Трудно сказать, испортили ли Кокорина деньги. Могу точно сказать, что его испортил несправедливый вердикт суда.

Тогда всe было в одну сторону. Показывали всe, что он делал, а человека, который спровоцировал – не показывали», – сказал Стаферов.