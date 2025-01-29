Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов согласился с Кокориным, что РПЛ – говно: «Давно солидарен»

Тихонов согласился с Кокориным, что РПЛ – говно: «Давно солидарен»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Согласен ли я с Кокориным? Да, я давно солидарен. Как бы я охарактеризовал нынешний российский футбол? Ну, я их называю двоечниками, хотя я встречался с одним бывшим футболистом, тренером, он пытался сказать, что у нас на трибунах присутствует достаточно количество зрителей, что есть окупаемость.

Я ему говорю: дорогой мой, я частенько смотрю европейский футбол, живя в Беларуси, я могу сказать, а где наши? Ну, где?

Я же помню футбол в СССР, мне два раза посчастливилось в советское время бывать на тбилисском стадионе, оба раза тбилисцы выиграли, это был такой праздник, такое ощущение, что новорожденные пили вино.

Я помню старый стадион «Динамо», попасть шансов не было, стояли около стадиона такси, «Победы» иногда даже стояли, ручные приемники, это был футбол, это был Яшин, я их всех застал, с Левой Яшиным мы дружили до последнего дня, мы же динамовцы оба. Это был футбол.

Сегодняшний российский футбол я даже не представляю, я за ним, во-первых, не слежу, не смотрю, ну что там смотреть? Пустая трата времени. Я рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен.

Чем хуже футбол в России, тем больше денег? Да, я могу сказать предположительно, что у хоккейного «Динамо» бюджет меньше в два раза, чем у футбольного.

Ну, в народе российский футбол называют пилорамой. И мы забываем, что пенсии у нас мизерные», – сказал Тихонов.

Новости по теме
Кокорин: «В «Спартаке» начали какой-то шляпой заниматься, когда я травмировался» 17
Первый тренер Кокорина объяснил, почему игрок назвал РПЛ «говном» 6
Кокорин не жалеет о скандальной вечеринке в Монако: «Кайфую – есть что вспомнить» 9
Источник: «Все про спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:06
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1738163602
Это так и есть, пилорама
Ответить
Ollegator
1738164491
И ведь не поленились найти найти однофамильца аш в Белоруссии, чтобы просто состряпать заголовок "Тихонов подтвердил, что футбол России говно".. Мне кажется без всех этих "журналистов" жилось бы на много проще..
Ответить
bset
1738165990
Ой журналюхи. Ну это следующее дно)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 