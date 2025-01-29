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  • Жена Карпина спрогнозировала итоговое место «Ростова» в РПЛ

Жена Карпина спрогнозировала итоговое место «Ростова» в РПЛ

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что команда ее мужа не попадет в топ-5 РПЛ по итогам сезона-2024/25.

  • Ростовчане набрали 26 очков в 18 турах чемпионата.
  • Они занимают 7-е место в таблице лиги.
  • Отставание от топ-5 – 9 баллов.

«Как жена главного тренера и болельщица я, с одной стороны, должна говорить, что пятерка обязательно будет.

Но если говорить реалистично, то шестое‑восьмое место, потому что «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» – серьезные большие клубы.

Они тогда куда все, если мы будем выше шестерки? (смеется). Понятно, что должны быть амбиции, это спорт. Но реалистичная картина – шестое‑восьмое место», – сказала Карпина.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (6)
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Damir07
1738177315
Оооо ещё одна салихова нашлась )))) Кто эта за женщина вообще блин сейчас модно что-ли экспертами по футболу была женщина которая вчера в салоне красоты ногти красила а сейчас специалистом стала и распределяет в рпл места в таблице Что за время куда катимся ))) Даже бабы знают что наш футбол в поп.. большой
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БАЗАРА НЕТ
1738178054
Интересно вот, она Спартак умышленно пятым назвала ?)
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