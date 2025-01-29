Жена Карпина спрогнозировала итоговое место «Ростова» в РПЛ

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что команда ее мужа не попадет в топ-5 РПЛ по итогам сезона-2024/25.

Ростовчане набрали 26 очков в 18 турах чемпионата.

Они занимают 7-е место в таблице лиги.

Отставание от топ-5 – 9 баллов.

«Как жена главного тренера и болельщица я, с одной стороны, должна говорить, что пятерка обязательно будет.

Но если говорить реалистично, то шестое‑восьмое место, потому что «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» – серьезные большие клубы.

Они тогда куда все, если мы будем выше шестерки? (смеется). Понятно, что должны быть амбиции, это спорт. Но реалистичная картина – шестое‑восьмое место», – сказала Карпина.