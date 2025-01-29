Хиддинк отреагировал на возрождение «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал возвращение махачкалинского клуба в профессиональный футбол.
- «Анжи» будет выступать во Второй лиге, начиная с сезона-2025/26.
- Клуб утратил профессиональный статус в 2022 году.
- Он будет финансироваться за счет частных средств.
«Надеюсь, «Анжи» быстро продвинется в Высший дивизион. Желаю клубу удачи во всем!
Я прекрасно и успешно провел время с «Анжи», – сказал Хиддинк, добавив: «Spassiba bolsjoi!»
- Голландец возглавлял «Анжи» с февраля 2012-го по июль 2013-го года.
- При нем команда впервые в истории стала бронзовым призером РПЛ.
- Также махачкалинцы под руководством Хиддинка доходили до финала Кубка России и 1/8 Лиги Европы.