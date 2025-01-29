Хиддинк отреагировал на возрождение «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал возвращение махачкалинского клуба в профессиональный футбол.

«Анжи» будет выступать во Второй лиге, начиная с сезона-2025/26.

Клуб утратил профессиональный статус в 2022 году.

Он будет финансироваться за счет частных средств.

«Надеюсь, «Анжи» быстро продвинется в Высший дивизион. Желаю клубу удачи во всем!

Я прекрасно и успешно провел время с «Анжи», – сказал Хиддинк, добавив: «Spassiba bolsjoi!»