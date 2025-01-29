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Хиддинк отреагировал на возрождение «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал возвращение махачкалинского клуба в профессиональный футбол.

  • «Анжи» будет выступать во Второй лиге, начиная с сезона-2025/26.
  • Клуб утратил профессиональный статус в 2022 году.
  • Он будет финансироваться за счет частных средств.

«Надеюсь, «Анжи» быстро продвинется в Высший дивизион. Желаю клубу удачи во всем!

Я прекрасно и успешно провел время с «Анжи», – сказал Хиддинк, добавив: «Spassiba bolsjoi!»

  • Голландец возглавлял «Анжи» с февраля 2012-го по июль 2013-го года.
  • При нем команда впервые в истории стала бронзовым призером РПЛ.
  • Также махачкалинцы под руководством Хиддинка доходили до финала Кубка России и 1/8 Лиги Европы.

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Источник: «Р-Спорт»

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