«Анжи» возвращается в профессиональный футбол: заявление клуба

«Анжи» вернул себе профессиональный статус, потерянный в 2022 году.

Клуб из Махачкалы будет выступать во Второй лиге, начиная с сезона-2025/26.

«Дорогие болельщики, партнeры и все, кто поддерживает наш клуб! С радостью сообщаем, что ФК «Анжи» возвращается в большой футбол!

«Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни.

Возвращение в большой футбол – это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба.

Кроме того, это шанс вернуть к жизни славные традиции «Анжи» и восстановить доверие со стороны болельщиков. После долгого пути восстановления и упорной подготовки мы готовы снова радовать вас яркими матчами, незабываемыми эмоциями и стремлением к победам.

Мы помним нашу историю, ценим вашу преданность и верим, что вместе сможем достичь новых высот. Возвращение «Анжи» – это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности.

Следите за новостями, поддерживайте нас и готовьтесь к новому этапу в истории нашего клуба. Спасибо, что вы с нами. Вперед, «Анжи»!» – говорится в официальном заявлении махачкалинцев.