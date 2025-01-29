Карпин: «Для меня существует только один тренер»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высоко отозвался об Олеге Романцеве.

«Для меня существует только один тренер – Романцев. Именно Олег Иванович привел меня из дворового футбола в тот, в котором работаю по сей день.

А еще научил всему, что потом помогло заиграть в «Спартаке», сборной России, чемпионате Испании. Да и в тренерской профессии я продолжаю жить уроками этого высочайшего уровня профессионала.

И хотя он непрост в общении, порой колюч в отношениях с прессой, но уж если поверил в тебя, знай: в трудную минуту Романцев всегда будет рядом.

Помню, как, благословляя меня перед отъездом в «Реал Сосьедад», Иваныч по-отечески предупредил: «Запомни, Валера – в чужой огород со своим уставом лезть нельзя. Делай все, что скажет тренер. И вкалывай. Ты сможешь!»

Эти слова я помнил до последнего дня своей испанской истории. И сейчас, продолжая осваивать секреты тренерского дела, часто вспоминаю потрясающее умение Олега Ивановича общаться с игроками, находить подход к любому из нас и способность открывать в каждом то, о чем мы и сами не знали», – сказал Карпин.