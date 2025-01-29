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Карпин: «Для меня существует только один тренер»

29 января 2025, 18:18
43

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высоко отозвался об Олеге Романцеве.

«Для меня существует только один тренер – Романцев. Именно Олег Иванович привел меня из дворового футбола в тот, в котором работаю по сей день.

А еще научил всему, что потом помогло заиграть в «Спартаке», сборной России, чемпионате Испании. Да и в тренерской профессии я продолжаю жить уроками этого высочайшего уровня профессионала.

И хотя он непрост в общении, порой колюч в отношениях с прессой, но уж если поверил в тебя, знай: в трудную минуту Романцев всегда будет рядом.

Помню, как, благословляя меня перед отъездом в «Реал Сосьедад», Иваныч по-отечески предупредил: «Запомни, Валера – в чужой огород со своим уставом лезть нельзя. Делай все, что скажет тренер. И вкалывай. Ты сможешь!»

Эти слова я помнил до последнего дня своей испанской истории. И сейчас, продолжая осваивать секреты тренерского дела, часто вспоминаю потрясающее умение Олега Ивановича общаться с игроками, находить подход к любому из нас и способность открывать в каждом то, о чем мы и сами не знали», – сказал Карпин.

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • Он 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Романцев Олег Карпин Валерий
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Desma
1738164362
Молодец Карпин, хорошо сказал о своем тренере и педагоге. Бывших не бывает, бывают прошлые, но такого не скажешь о Романцеве.......
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САДЫЧОК
1738164522
Интересно. как он мог его научить, когда . он не общался с игроками и не проводил тренировки?!
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subbotaspartak
1738164547
Здоровья,Олег Иванович!
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slavа0508
1738165136
Правильно . надо помнить тех кто тебе помог . дал путёвку в профессию ...
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БАЗАРА НЕТ
1738165611
Та вот кто тебя научил так общаться с журналистом ) Валера хоть не убегает с пресс-конференции как девочка Романцев) а Романец сколько штрафов платил за такое психопадочное поведение)
Ответить
FWSPM
1738168982
педагог это призвание
Ответить
lordmrv
1738174543
Валера просто вырос в моих глазах после своих слов. Спасибо!
Ответить
Sergey-Ovodkov-google
1738217244
Не будь Спартака Романцева в 90е,наш клубный футбол упал бы скорее всего на уровень Кипра или Словении,ведь большую часть очков в копилку нашего чемпионата приносили именно красно белые.
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иммануил
1738349181
Романцева как тренера К.И.Бесков делал, когда О.И. играл в Спартаке ...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1738408500
Хорошие слова. ""**
Ответить
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