Черчесов воочию посмотрел на новичка «Спартака» Илича: «Ничего такого не увидел»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал скорый трансфер в команду Ивана Илича из «Торино».

«Я его видел один раз в жизни. Был на чемпионате Европы, просматривал матч Словения‑Сербия. Обратил на него внимание – тогда «Зенит» его рассматривал. Может быть, это была неудачная игра, но в ней не было ничего такого.

Другое дело, что тренер – серб, и знает его лучше нас. Другое дело, что есть суммы, а футболист должен без раскачки эту цифру отрабатывать. Любой приход футболиста меняет атмосферу в раздевалке, поэтому я к этому осторожно подходил», – сказал Черчесов.