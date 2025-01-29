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  • Черчесов воочию посмотрел на новичка «Спартака» Илича: «Ничего такого не увидел»

Черчесов воочию посмотрел на новичка «Спартака» Илича: «Ничего такого не увидел»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал скорый трансфер в команду Ивана Илича из «Торино».

«Я его видел один раз в жизни. Был на чемпионате Европы, просматривал матч Словения‑Сербия. Обратил на него внимание – тогда «Зенит» его рассматривал. Может быть, это была неудачная игра, но в ней не было ничего такого.

Другое дело, что тренер – серб, и знает его лучше нас. Другое дело, что есть суммы, а футболист должен без раскачки эту цифру отрабатывать. Любой приход футболиста меняет атмосферу в раздевалке, поэтому я к этому осторожно подходил», – сказал Черчесов.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • На игрока также претендовал «Лацио».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (6)
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FROLL007
1738169127
Очередной неликвид.
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VPERDIV SPARTAK
1738169253
Это все понимают, Лукойл платит сарафан работает
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Александр-Каратеев-yandex
1738169675
Поэтому тебя даже казахи выгнали, что ты ничего не видишь.
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WE ARE FOR PETER
1738170321
Лукойл доят все кому не лень! Вот угальде денег накинули за полтора месяца пребывания в клубе
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Александр.Т.
1738171483
Как и болельщики Казахстана не чего не увидели в твоей работе
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FCSpartakM
1738174118
сербов по сборной вообще не стоит оценивать
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