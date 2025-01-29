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Экс-президент «Локомотива» пристыдил Кокорина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Кокорин – это человек, который абсолютно не имеет ни грамма тактичности, ни интеллигентности. Он всегда был таким.

Александр был в «Локомотиве» на обеспечении примерно с 10 до 17 лет. Его мама привезла к нам и оставила: «Нате, воспитывайте».

Он у нас был в интернате, жил, кушал, пил, одевался и получал стипендию. Но он не сказал ни одного хорошего слова про «Локомотив» за всю свою карьеру. Это всe говорит о человеке.

Он не имеет никакого стержня – всe на деньги и меркантильно. Поэтому не случайно, что у него случилась история с тюрьмой. Это говорит о воспитании. К сожалению, его так воспитало наше общество и родители.

Зачем говорить такие вещи? Тебя РПЛ сделала человеком и обеспечила будущее. Неправильно брать и всe оскорблять», – сказал Наумов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (4)
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WE ARE FOR PETER
1738169841
С 10 до 17 лет воспитывал Локо! Значит Локо и виноват ! Возможно и поэтому Кокорин ничего и не говорит хорошего о Локо ! Замечу что и плохого он про Локо тоже не говорит
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Инсаров
1738171910
".... жил, кушал, пил..." "Пить, ходить, говорить он начал одновременно". Руководство "Локо" испортило футболиста, сделав из него в 17 лет алкоголика.
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Тинез Розоп
1738173790
Ему раньше было пох , а с возрастом и подавно…
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FCSpartakM
1738174060
по факту Кока прав, но стоит говорит это тактичнее и не ему, который сам футболистом не стал, чтобы говной не называть
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