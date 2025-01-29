Экс-президент «Локомотива» пристыдил Кокорина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Кокорин – это человек, который абсолютно не имеет ни грамма тактичности, ни интеллигентности. Он всегда был таким.

Александр был в «Локомотиве» на обеспечении примерно с 10 до 17 лет. Его мама привезла к нам и оставила: «Нате, воспитывайте».

Он у нас был в интернате, жил, кушал, пил, одевался и получал стипендию. Но он не сказал ни одного хорошего слова про «Локомотив» за всю свою карьеру. Это всe говорит о человеке.

Он не имеет никакого стержня – всe на деньги и меркантильно. Поэтому не случайно, что у него случилась история с тюрьмой. Это говорит о воспитании. К сожалению, его так воспитало наше общество и родители.

Зачем говорить такие вещи? Тебя РПЛ сделала человеком и обеспечила будущее. Неправильно брать и всe оскорблять», – сказал Наумов.