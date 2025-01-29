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  • В «Зените» отреагировали на новость о покупке Салазара, на которого претендовал «Спартак»

В «Зените» отреагировали на новость о покупке Салазара, на которого претендовал «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возможного трансфера Родриго Салазара из «Браги».

Сообщалось, что достигнута принципиальная договоренность о переходе игрока в петербургский клуб за 22 миллиона евро.

«Ждите официальных сообщений», – сказал Медведев.

  • Рыночная стоимость Салазара – 16 миллионов евро.
  • В составе «Браги» он провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
  • Ранее полузащитник выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.
  • На него претендовал «Спартак».

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Источник: Metaratings

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Комментарии (2)
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fakeid
1738179755
ну подождём. хотя я не понимаю, нафига он нам сейчас сдался. да и возраст. через 4 года хрен продашь.
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