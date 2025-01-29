В «Зените» отреагировали на новость о покупке Салазара, на которого претендовал «Спартак»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возможного трансфера Родриго Салазара из «Браги».
Сообщалось, что достигнута принципиальная договоренность о переходе игрока в петербургский клуб за 22 миллиона евро.
«Ждите официальных сообщений», – сказал Медведев.
- Рыночная стоимость Салазара – 16 миллионов евро.
- В составе «Браги» он провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
- Ранее полузащитник выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.
- На него претендовал «Спартак».