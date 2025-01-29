Агент прояснил ситуацию с трансфером Сильянова в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, представитель правого защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Сильянов не против перехода в «Зенит»? Эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что порядок должен быть такой: сначала договариваются клубы, а уже после этого, если стороны договорятся, мы будем разговаривать по личным условиям.

Соответственно, пока на сегодняшний день «Локомотив» и «Зенит» не договорились, у нас никаких контактов с представителями петербургского клуба не было. Их и не могло быть.

К решению нужно подойти взвешенно. Мы пока даже не понимаем, какие условия «Зенит» может предложить. Поэтому рассуждать пока не о чем.

Надо послушать, пообщаться с клубом, и после этого понять, имеет ли смысл переход. Повторюсь, пока контактов с представителями «Зенита» не было.

В какой стадии переговоры между клубами? Сложно прокомментировать, потому что информация, к сожалению, не доходит. Думаю, еще общаются.

Если, предположим, переговоры закончились бы неудачей, нам бы об этом сообщили, да и все об этом узнали бы. Наверное, определенный процесс еще идет.

Надеюсь, в ближайшее время мы получим информацию и в зависимости от нее уже будем понимать, как двигаться», – сказал Кузьмичев.