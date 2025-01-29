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  • Кокорин: «В «Спартаке» начали какой-то шляпой заниматься, когда я травмировался»

Кокорин: «В «Спартаке» начали какой-то шляпой заниматься, когда я травмировался»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как на него оказывали давление в «Спартаке».

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

– Я травмировался, и мне было настолько на то, что там происходит, пофигу. И они начали что-то там копать: «Ты не поедешь в отпуск», – какой-то такой шляпой заниматься.

– «Ты не поедешь в отпуск»?

– Да, да.

– А что у тебя за травма была?

– Икроножка, что-то такое.

– Ну, мышечное повреждение, которое за отпуск заживет?

– Да. Я об этом им говорил. Говорю: «Если нужно, я возьму с собой вашего человека из физио, он поедет со мной. Я поеду в Дубай или куда-то, он будет контролировать, вам отчитываться. Проблем нет, просто я буду на солнце это делать».

«Нет, ты будешь здесь на базе», – вот так вот в позу встали в какую-то.

– Это начало конфликта, после чего вы поняли, что ты не будешь в «Спартаке» оставаться?

– Нееет. Я потом приехал, они говорят: «Ты наш главный актив, все-таки мы хотим тебя оставить. Все забыли, будешь играть».

Я говорю: «Давайте, без проблем. У меня нет негатива, вы это начали все, я просто травмировался».

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Источник: Smol Talk

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Комментарии (17)
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VPERDIV SPARTAK
1738160913
Свинотам верить нельзя никогда! Есть и поговорка подложили св и н ью)
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VPERDIV SPARTAK
1738161032
Не тебя одного в Спартаке сплавили, всех капитанов размазали с грязью и выкинули, набрали неликвидохлам ! Но ты Алекс красавчик вовремя из свинарника свалил и живёшь припеваючи
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Чермындыр
1738161488
По всем этим вырезкам из интервью кокоши можно четко определить только одно - он нереально тупорылый имбецил
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ziborock
1738161985
Шляпой занимался твой друг Дзюба и не в Спартаке а в Зените!)))
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fakeid
1738162323
позор! тарасофка!
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anatolich72
1738163083
Дурака лечить, ещё больше калечить, а если мозгов нет это не лечится. Сплавила дурака и хорошо.
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aaaaahhhh
1738163190
редкая тварь. сбежал за бугор и начал себя вести как бывший игрок зенита. воняет и воняет:))))))
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Дубина
1738163579
Сказано в аля-бзяните играл! Блохастый(((((
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БАЗАРА НЕТ
1738163640
Шляпой заполярной)
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Каратель помойников
1738164529
Привык что в зинке его облизывали и начал как целка себя вести.заболел-лечись,а то видите ли человека с ним в Дубаи отправлять..мажор чистой воды..футбол ему нах не нужен
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