Кокорин: «В «Спартаке» начали какой-то шляпой заниматься, когда я травмировался»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как на него оказывали давление в «Спартаке».

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

– Я травмировался, и мне было настолько на то, что там происходит, пофигу. И они начали что-то там копать: «Ты не поедешь в отпуск», – какой-то такой шляпой заниматься.

– «Ты не поедешь в отпуск»?

– Да, да.

– А что у тебя за травма была?

– Икроножка, что-то такое.

– Ну, мышечное повреждение, которое за отпуск заживет?

– Да. Я об этом им говорил. Говорю: «Если нужно, я возьму с собой вашего человека из физио, он поедет со мной. Я поеду в Дубай или куда-то, он будет контролировать, вам отчитываться. Проблем нет, просто я буду на солнце это делать».

«Нет, ты будешь здесь на базе», – вот так вот в позу встали в какую-то.

– Это начало конфликта, после чего вы поняли, что ты не будешь в «Спартаке» оставаться?

– Нееет. Я потом приехал, они говорят: «Ты наш главный актив, все-таки мы хотим тебя оставить. Все забыли, будешь играть».

Я говорю: «Давайте, без проблем. У меня нет негатива, вы это начали все, я просто травмировался».