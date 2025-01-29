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  • Задержание Анохина: известно имя и должность второго фигуранта

Задержание Анохина: известно имя и должность второго фигуранта

Продолжают появляться новые подробности сегодняшнего задержания в Москве Сергея Анохина – экс-главы крупной букмекерской компании и бывшего вице-президента РФС.

  • Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.
  • Речь идет о 50 миллионах рублей.
  • Получатель денег также задержан.
  • Делом занимается Следственный комитет.

По информации «СЭ», всего сотрудниками ФСБ были задержаны шесть человек. Среди них – заместитель начальника УВД Восточного административного округа по следствию Сергей Бивол, а также прокурор Преображенского района.

У фигурантов дела в результате нескольких обысков изъято 2 миллиона долларов.

112 уточняет, что Анохин давал взятку в размере 50 миллионов рублей, когда занимал пост генерального директора «Химок». В клубе это категорически отрицают.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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Инсаров
1738175680
Чемодан не закрывался, пока в него не положили сто рублей.
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