Задержание Анохина: известно имя и должность второго фигуранта

Продолжают появляться новые подробности сегодняшнего задержания в Москве Сергея Анохина – экс-главы крупной букмекерской компании и бывшего вице-президента РФС.

Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.

Речь идет о 50 миллионах рублей.

Получатель денег также задержан.

Делом занимается Следственный комитет.

По информации «СЭ», всего сотрудниками ФСБ были задержаны шесть человек. Среди них – заместитель начальника УВД Восточного административного округа по следствию Сергей Бивол, а также прокурор Преображенского района.

У фигурантов дела в результате нескольких обысков изъято 2 миллиона долларов.

112 уточняет, что Анохин давал взятку в размере 50 миллионов рублей, когда занимал пост генерального директора «Химок». В клубе это категорически отрицают.