«Химки» пригрозили санкциями за новость о связи клуба с задержанием экс-вице-президента РФС Анохина

Опубликовано заявление «Химок» по поводу задержания Сергея Анохина.

Анохин работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

«Мутко против» написал о возможной связи ареста Анохина и выхода из-под стражи главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С удивлением читаем написанное в сомнительных источниках. Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам ФК «Химки», ни к самому клубу.

В случае дальнейшего тиражирования нелепых слухов рассмотрим возможность применения к их источникам юридических санкций», – сказали в пресс-службе «Химок».