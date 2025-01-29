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  • «Химки» пригрозили санкциями за новость о связи клуба с задержанием экс-вице-президента РФС Анохина

«Химки» пригрозили санкциями за новость о связи клуба с задержанием экс-вице-президента РФС Анохина

Опубликовано заявление «Химок» по поводу задержания Сергея Анохина.

  • Анохин работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.
  • «Мутко против» написал о возможной связи ареста Анохина и выхода из-под стражи главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С удивлением читаем написанное в сомнительных источниках. Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам ФК «Химки», ни к самому клубу.

В случае дальнейшего тиражирования нелепых слухов рассмотрим возможность применения к их источникам юридических санкций», – сказали в пресс-службе «Химок».

  • Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.
  • Речь идет о 50 миллионах рублей.
  • Получатель денег также задержан.
  • Делом занимается Следственный комитет.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (8)
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VPERDIV SPARTAK
1738169146
Круто развиваются события)
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Бомбардиръ
1738169428
Что-то есть, если их так задело.
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n876
1738169454
Везде санкции---США и Европа кладет на Россию санкции. И Химки хотят накласть. Гы гы
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ivany4
1738169597
Пора кончать говорильню, и начинать действовать. Если правы.
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russkiisergei
1738169675
получается пресс-служба Химок знает с чем именно связано задержание Анохина! раз так уверено заявляет об этом!!!
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