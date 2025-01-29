В Москве за взятку задержали бывшего вице-президента РФС

Задержан глава крупной букмекерской компании Сергей Анохин. Силовики провели операцию в Москве.
«Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.
По предварительной информации, функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег также задержан», – сообщил источник.
- Анохин ранее занимал пост вице-президента РФС.
- В 2020-2021 годах функционер возглавлял «Химки».
- Кроме того, в течение нескольких лет Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола.