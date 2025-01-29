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В Москве за взятку задержали бывшего вице-президента РФС

Задержан глава крупной букмекерской компании Сергей Анохин. Силовики провели операцию в Москве.

«Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.

По предварительной информации, функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег также задержан», – сообщил источник.

  • Анохин ранее занимал пост вице-президента РФС.
  • В 2020-2021 годах функционер возглавлял «Химки».
  • Кроме того, в течение нескольких лет Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола.

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Источник: телеграм-канал «112»

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Комментарии (5)
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Semenycch
1738142854
Уроженец Московской области! Бывший председатель Московской федерации футбола! Болельщик Спартака! Преступник! Я не удивлюсь, если окажется, что он еще и наркобарон! Все по классике: "Может в консерватории что-то подправить?"
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Янвapь 69
1738145009
При этом он заполошно визжал, злобно хрюкал, брыкался и кусался
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Тинез Розоп
1738145925
Директор фонбета почему не написали? Антиреклама своей рекламе?…
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Дубина
1738146198
У двух ниже вшивых пуканы не по детски полыхнули)))
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