В Москве за взятку задержали бывшего вице-президента РФС

Задержан глава крупной букмекерской компании Сергей Анохин. Силовики провели операцию в Москве.

«Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.

По предварительной информации, функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег также задержан», – сообщил источник.