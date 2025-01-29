Новые подробности задержания экс-вице-президента РФС в Москве

Сегодня стало известно о задержании Сергея Анохина – экс-главы крупной букмекерской компании и бывшего вице-президента РФС.

Вероятнее всего, это связано с его периодом работы в «Химках» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

«Есть и интересные моменты. Несколько дней назад из-под стражи был вдруг отпущен главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Связано ли изменение его меры пресечения с задержанием Анохина и давал ли он какие-то необходимые следствию показания – пока неизвестно», – написал источник.