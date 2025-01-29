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  • Новые подробности задержания экс-вице-президента РФС в Москве

Новые подробности задержания экс-вице-президента РФС в Москве

Сегодня стало известно о задержании Сергея Анохина – экс-главы крупной букмекерской компании и бывшего вице-президента РФС.

Вероятнее всего, это связано с его периодом работы в «Химках» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

«Есть и интересные моменты. Несколько дней назад из-под стражи был вдруг отпущен главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Связано ли изменение его меры пресечения с задержанием Анохина и давал ли он какие-то необходимые следствию показания – пока неизвестно», – написал источник.

  • Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.
  • Речь идет о 50 миллионах рублей.
  • Получатель денег также задержан.
  • Делом занимается Следственный комитет.

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Источник: «Мутко против»

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Комментарии (3)
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Янвapь 69
1738150488
Старые тушинские макли
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Интерес
1738151653
Про садыговское освобождение (возможность оного ) под залог все знали зАдолго до самого освобождения,поэтому никакой "неожиданности" я тут не вижу.А что БУКИ-узаконенные жулики...вот новость"!
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