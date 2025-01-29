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  • Экс-директор «Милана» оценил трансфер Илича в «Спартак»: «Аплодирую «Торино» за такую продажу»

Экс-директор «Милана» оценил трансфер Илича в «Спартак»: «Аплодирую «Торино» за такую продажу»

Ариедо Брайда, бывший спортивный директор «Милана», прокомментировал скорый трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около 20 миллионов евро, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба.

У каждого игрока есть своя цена, но не абстрактная, а конкретная в определенный период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны» за 17 миллионов евро, когда тот находился на взлете, и от него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка, в случае если она состоится на указанных выше условиях, станет для «Торино» успехом.

Что касается «Спартака», то, если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться – значит, с финансами там все хорошо», – сказал Брайда.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • На игрока также претендовал «Лацио».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (5)
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VPERDIV SPARTAK
1738169504
В Спартаке Лукойл, народных денег много! Противно читать такое уже! Секта а что молчите вы ?
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WE ARE FOR PETER
1738170477
В открытую мазута работает
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timon2401
1738172475
вот странно, как только что то пытается купить Спартак, обязательно инфа только негативная, если покупает Зенит, так практически каждый игрок уровня Месси))) попахивает от всего этого
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Тинез Розоп
1738173404
Всё хорошо. Газпром подкинул десяточку. Взамен по любому гадость сделает…
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