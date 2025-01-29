Экс-директор «Милана» оценил трансфер Илича в «Спартак»: «Аплодирую «Торино» за такую продажу»

Ариедо Брайда, бывший спортивный директор «Милана», прокомментировал скорый трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около 20 миллионов евро, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба.

У каждого игрока есть своя цена, но не абстрактная, а конкретная в определенный период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны» за 17 миллионов евро, когда тот находился на взлете, и от него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка, в случае если она состоится на указанных выше условиях, станет для «Торино» успехом.

Что касается «Спартака», то, если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться – значит, с финансами там все хорошо», – сказал Брайда.