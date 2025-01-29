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  • Спартаковец Литвинов определил главную проблему молодых российских футболистов

Спартаковец Литвинов определил главную проблему молодых российских футболистов

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов порассуждал о соблазнах для молодых игроков в России.

– Что тебе надо сделать, чтобы не упустить свой талант?

– Основное это не отвлекаться на все остальное, что не связано с футболом. И верить, что скоро все получится и все наладится в стране.

– В чем главная проблема молодого российского футболиста?

– Как раз в этом.

– В чем?

– Окружающие факторы влияли на него.

– Какие факторы?

– Деньги, какие-то интересы другие, которые мешают футболу. Мешает режиму, мешает профессионализму твоему.

  • 23-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • В его активе 5 голов и 6 ассистов в 118 матчах за главную команду.

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Источник: Sport24

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