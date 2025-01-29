Спартаковец Литвинов определил главную проблему молодых российских футболистов

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов порассуждал о соблазнах для молодых игроков в России.
– Что тебе надо сделать, чтобы не упустить свой талант?
– Основное это не отвлекаться на все остальное, что не связано с футболом. И верить, что скоро все получится и все наладится в стране.
– В чем главная проблема молодого российского футболиста?
– Как раз в этом.
– В чем?
– Окружающие факторы влияли на него.
– Какие факторы?
– Деньги, какие-то интересы другие, которые мешают футболу. Мешает режиму, мешает профессионализму твоему.
- 23-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
- В его активе 5 голов и 6 ассистов в 118 матчах за главную команду.