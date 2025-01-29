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  • Тимошенко ответил, сможет ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Тимошенко ответил, сможет ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал, сколько денег ему нужно на жизнь.

– Сейчас принято спрашивать у футболистов, могут ли они прожить на 30 или 50 тысяч [рублей] в месяц. Это возможно или нереально?

– Все зависит от города, в котором ты живешь. Если, например, это Ставрополь – город, где я родился, – думаю, что на 30-50 тысяч ты можешь там спокойно прожить.

Если говорить про Москву, то очень тяжело, учитывая, сколько сейчас стоит аренда квартиры. И цены на продукты выше, чем в регионах.

– Вы, как и Дзюба, переезжали в Тольятти из Москвы. Вам это далось тяжело?

– Я бы не сказал, что сильно тяжело. Я из Ставрополя, жил там до 18 лет. Тольятти – примерно такой же город.

Но после Москвы, конечно, чувствуется сильный контраст. Время на адаптацию? Мне хватило месяца, чтобы понимать, что и как.

  • Тимошенко вернулся в «Родину» в январе.
  • Первую часть сезона он провел в «Акроне».
  • Форвард играл за границей – в словацком «Железиарне».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1738160726
Ну насчет цены продуктов не соглашусь,по своему опыту скажу,что цены на продукты в пятерочках,магнитах и проч. в регионах +/- такие же,как и в Москве
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