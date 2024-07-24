Игрок «Акрона» раскрыл задачу на сезон

Форвард «Акрона» Иван Тимошенко назвал задачу на сезон.
«Сложно сказать, какому месту «Акрона» по итогам сезона я был бы доволен. Сейчас важно вкатиться в сезон, начать выигрывать, подниматься в таблице, а в конце чемпионата разберeмся. Но, само собой, первостепенная задача – остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всe выше и выше в таблице», – заявил Тимошенко.
- В 1-м туре РПЛ «Акрон» встречался в Москве со столичным «Локомотивом». Тольяттинский коллектив уступил дружине Михаила Галактионова со счетом 2:3. Точными ударами у гостей отметились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.
- В следующей игре «Акрон» сразится с «Факелом». Встреча состоится в Воронеже.
- Команда вышла в РПЛ благодаря победе над «Уралом» в стыках (2:0, 1:2).
- Недавно «Акрон» подписал нового форварда из Кабо-Верде. Клуб купил Беншимола у «Эшторила».
Источник: «Чемпионат»