Игрок «Акрона» раскрыл задачу на сезон

Форвард «Акрона» Иван Тимошенко назвал задачу на сезон.

«Сложно сказать, какому месту «Акрона» по итогам сезона я был бы доволен. Сейчас важно вкатиться в сезон, начать выигрывать, подниматься в таблице, а в конце чемпионата разберeмся. Но, само собой, первостепенная задача – остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всe выше и выше в таблице», – заявил Тимошенко.