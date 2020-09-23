Ди Мария получил четыре матча дисквалификации за плевок в сторону Гонсалеса

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча после инцидента, случившегося в матче с «Марселем» (0:1).

Аргентинец наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Это грубое нарушение протокола о коронавирусе.

Ранее дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Неймара и Паредеса на два матча, а защитника парижан Курзава – на шесть. Три матча дисквалификации получил защитник «Марселя» Амави, одну игру пропустит Бенедетто.

В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.

Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года