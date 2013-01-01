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    Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года

    Федерация футбола Франции и Лига 1 могут отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса за расистские оскорбления, сообщает L’Equipe.

    По регламенту обоим игрокам грозит до 10 матчей дисквалификации. Футболист могут пропустить все матчи чемпионата до конца 2020 года.

    • В концовке матча «ПСЖ» – «Марсель» (0:1) из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
    • Гонсалес назвал Неймара обезьяной.
    • У «Марселя» есть доказательства, что Неймар называл защитника «Марселя» Хироки Сакаи «китайской дрянью».
    • Неймар был дисквалифицирован на два матча за драку.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10538

      Cules2013 43 минуты назад

      Опять Неймара отмажут. Хотя дискву он заслужил на эти 10 игр, ещё по результатам самой драки, а тут ещё и расизм.

      0
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      Рейтинг: +751

      Граф2019 2 часа назад

      все мы обезьяны в прошлом(Дарвин)...

      0
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      ...
      Рейтинг: +10386

      Bivaliy67 > Граф2019 1 час назад

      Боюсь, что и в настоящем недалеко ушли...

      2
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      Рейтинг: +10538

      Cules2013 > Граф2019 44 минуты назад

      Чушь, Дарвин никогда такого не говорил, и мы произошли от общего предка с обезьянами, а не от них. Обезьяны и люди возникли одновременно, как параллельные ветки в эволюционном процессе.

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