Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года

Федерация футбола Франции и Лига 1 могут отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса за расистские оскорбления, сообщает L’Equipe.

По регламенту обоим игрокам грозит до 10 матчей дисквалификации. Футболист могут пропустить все матчи чемпионата до конца 2020 года.