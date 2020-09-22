Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года

Федерация футбола Франции и Лига 1 могут отстранить нападающего «ПСЖ» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса за расистские оскорбления, сообщает L’Equipe.
По регламенту обоим игрокам грозит до 10 матчей дисквалификации. Футболист могут пропустить все матчи чемпионата до конца 2020 года.
- В концовке матча «ПСЖ» – «Марсель» (0:1) из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
- Гонсалес назвал Неймара обезьяной.
- У «Марселя» есть доказательства, что Неймар называл защитника «Марселя» Хироки Сакаи «китайской дрянью».
- Неймар был дисквалифицирован на два матча за драку.
Источник: L’Equipe