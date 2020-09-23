Мостовой: «ПАОК не заслуживал поражения и переигрывал «Краснодар»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

«Хорошо, что выиграли. ПАОК – крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всe в своих руках. Хорошо, что всe так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.

Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку «Краснодару»? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс – трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное – забить», – передает слова Мостового «Чемпионат».

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