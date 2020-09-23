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  • Мостовой: «ПАОК не заслуживал поражения и переигрывал «Краснодар»

Мостовой: «ПАОК не заслуживал поражения и переигрывал «Краснодар»

23 сентября 2020, 09:16
15

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

«Хорошо, что выиграли. ПАОК – крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всe в своих руках. Хорошо, что всe так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.

Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку «Краснодару»? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс – трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное – забить», – передает слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Краснодар ПАОК Мостовой Александр
Комментарии (15)
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vladimir-7
1600842135
На выезде Краснодару будет немного тяжелей чем дома, но они справятся с ПАОКом.
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Cubinec1989
1600845281
Мостовой походу денег на паок ставил))
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Январь 59
1600845535
Заслуживает не тот кто красиво атаковал, много комбинировать, чаще бил в створ ворот, а тот кто больше забил, в футболе оценивают не по балам, а по забитым голам. И прошедший тур ЧР показал, что можно вствор ударить один раз и забить два гола, а можно и пять раз и не забить ниразу. Для того в воротах и вратарь, что бы меньше пропускать. Вообще странно слышать от российского эксперта, такую экспертную оценку. Что же он не сказал тогда, что Рубин по всем показателям переиграл Спартак и Спартак не заслужил победы?
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Tsigan
1600847236
Греки выглядели как породистые прожженные бойцы, а Краснодар как мальчики для битья. Краснодару нужно срочно усиливать всю центральную ось. В центр полузащиты нужен здравый опытный боец типа Бикфалви. Олссон не справляется с этой ролью хоть и бегает и работает много. Каю пока вызывает слабое впечатление. Вроде бы внешне мощный но нет хватки и жёсткости, просто туша. Сорокин в принципе тоже самое. Пару жёстких бойцов нужно в центр нападобие зенитовского Барриоса.
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Retiremen_VMF
1600847476
Этот парень чем дальше тем хуже. Обычно говорят, смотри на табло. Там цифры, кто победил пишут. А Краснодар победил и это оооочень хорошо со всех сторон. Ну для всех кроме Мостового.
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kolomencewviktor
1600853895
Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://exdb.fun/y4n3fhcu
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х800ат
1600854002
старческий маразм
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алдан2014
1600859211
Мостовой ты был хорошим игроком,но выйдя на пенсию несёшь ахинею
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bzfar
1600865905
Уж сколько раз твердили миру... счёт на табло) А сослагательное наклонение... это не реальность.
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житель СПб
1601501372
И Уткину, и Мостовому - одно: завидуйте молча!
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