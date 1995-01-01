Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Мостовой: «ПАОК не заслуживал поражения и переигрывал «Краснодар»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (2:1).

    «Хорошо, что выиграли. ПАОК – крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всe в своих руках. Хорошо, что всe так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.

    Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку «Краснодару»? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс – трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное – забить», – передает слова Мостового «Чемпионат».

    Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Retiremen_VMF 3 минуты назад

      Этот парень чем дальше тем хуже. Обычно говорят, смотри на табло. Там цифры, кто победил пишут. А Краснодар победил и это оооочень хорошо со всех сторон. Ну для всех кроме Мостового.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1215

      Tsigan 7 минут назад

      Греки выглядели как породистые прожженные бойцы, а Краснодар как мальчики для битья. Краснодару нужно срочно усиливать всю центральную ось. В центр полузащиты нужен здравый опытный боец типа Бикфалви. Олссон не справляется с этой ролью хоть и бегает и работает много. Каю пока вызывает слабое впечатление. Вроде бы внешне мощный но нет хватки и жёсткости, просто туша. Сорокин в принципе тоже самое. Пару жёстких бойцов нужно в центр нападобие зенитовского Барриоса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +967

      Январь 59 36 минут назад

      Заслуживает не тот кто красиво атаковал, много комбинировать, чаще бил в створ ворот, а тот кто больше забил, в футболе оценивают не по балам, а по забитым голам. И прошедший тур ЧР показал, что можно вствор ударить один раз и забить два гола, а можно и пять раз и не забить ниразу. Для того в воротах и вратарь, что бы меньше пропускать. Вообще странно слышать от российского эксперта, такую экспертную оценку. Что же он не сказал тогда, что Рубин по всем показателям переиграл Спартак и Спартак не заслужил победы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +785

      Cubinec1989 40 минут назад

      Мостовой походу денег на паок ставил))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12996

      vladimir-7 1 час назад

      На выезде Краснодару будет немного тяжелей чем дома, но они
      справятся с ПАОКом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79284
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru