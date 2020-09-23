Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всe-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.
Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команды и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».
- Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
- Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
- В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».
Источник: «Чемпионат»