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    Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

    «Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всe-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

    Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команды и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
    • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
    • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1258

      Retiremen_VMF 7 минут назад

      Галицкий раз в жизни, сто лет назад сказал, что он мечтает иметь команду из воспитанников. В чем криминал тут, скажите? А то, что блогеры и не только до сих пор мечтают за Галицкого это их проблема. И 8 иностранцев запрещено ставить одновременно? Запрещено? Нет, к чему эти разговоры про 8 иностранцев?

      0
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      Рейтинг: +11495

      Garrincha58 8 минут назад

      а что вы хотите Мостовой сейчас наш футбол деградировал а всё потому что такие как ты да всякие Аршавины и Широковы сидят на ТВ и языками чешут а вот если бы вы воспитывали пацанов может кто то бы и вырос в мастера а не такими как Кокорин-мажор или Кузяев- супер-мастер возомнивший себя звездой,а всё потому что лимит даёт им шанс заработать не прилагая сил и мастерства я уверен сейчас 95 процентов пацанов идут в футбол за деньгами им футбол вообще до фени им главное лёгкие бабки ничего не делать а получать миллионы где ещё можно срубить бабла, если ты дурак и лентяй только в футболе

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      Рейтинг: +18288

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Это уже и в бровь, и в глаз!

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      Рейтинг: +967

      Январь 59 43 минуты назад

      Как задолбали эти псевдо эксперты, у Краснодарской академии было всего два полноценных выпуска.выпускникам всего -ничего 18-20 лет. Нет ниодной команды в еврокубках сигроками меньше 21 год. Это уже ЛЧ-U21. Вот когда Сафонову, Шапи,Уткину будет за 30 ,вот тогда и будете укорять. А на сегодняшний день в руководстве Краснодара о том что будут только воспитанники, никто и не говорит, говорят блогеры, эксперты и хейтеры.

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      Рейтинг: +4915

      Lester84 1 час назад

      По-моему разговоры о воспитанниках ходили тогда, когда Краснодар только вышел в премьер-лигу. Поиграв в РПЛ и в еврокубках Галицкий уже давно все понял и тему воспитанников уже лет 5 не поднимает. Однако ТВ-"эксперты" все никак угомониться не могут

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      Рейтинг: +785

      Cubinec1989 2 часа назад

      Мостовому пора в принципе перестать говорить... Такой бред несёт. Три было на поле несколько в заявке при том что важнейший матч, в котором нельзя допустить ошибки.

      2
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      Рейтинг: +90

      Максим2712 > Cubinec1989 1 час назад

      Бред несёшь ты. Если это важнейший матч, в старте которого играют восемь иностранцев, значит они лучше своих конкурентов по позиции из академии. Стало быть максимально разрешённое число легионеров у Краснодара будет играть и весь сезон. Или ты думаешь, их ради нескольких матчей в еврокубках купили?

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      Рейтинг: +3965

      sochi-2013 > Максим2712 1 час назад

      Похоже, что ты несешь. Мастерами не рождаются.

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      Рейтинг: +1487

      altezzik 2 часа назад

      О воспитаниках надо говорить в любом случае.

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