Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всe-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команды и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».