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  • Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

Мостовой: «Краснодару» пора перестать говорить о воспитанниках. Восемь иностранцев в составе»

23 сентября 2020, 08:05
21

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара» в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича. Всe-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команды и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников «Краснодара» нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
  • Перед ним команды проведут матчи внутренних чемпионатов.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии вылетел от греческого «Олимпиакоса».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Краснодар ПАОК Мостовой Александр
Комментарии (21)
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Cubinec1989
1600840129
Мостовому пора в принципе перестать говорить... Такой бред несёт. Три было на поле несколько в заявке при том что важнейший матч, в котором нельзя допустить ошибки.
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Lester84
1600842884
По-моему разговоры о воспитанниках ходили тогда, когда Краснодар только вышел в премьер-лигу. Поиграв в РПЛ и в еврокубках Галицкий уже давно все понял и тему воспитанников уже лет 5 не поднимает. Однако ТВ-"эксперты" все никак угомониться не могут
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Январь 59
1600845071
Как задолбали эти псевдо эксперты, у Краснодарской академии было всего два полноценных выпуска.выпускникам всего -ничего 18-20 лет. Нет ниодной команды в еврокубках сигроками меньше 21 год. Это уже ЛЧ-U21. Вот когда Сафонову, Шапи,Уткину будет за 30 ,вот тогда и будете укорять. А на сегодняшний день в руководстве Краснодара о том что будут только воспитанники, никто и не говорит, говорят блогеры, эксперты и хейтеры.
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Garrincha58
1600847179
а что вы хотите Мостовой сейчас наш футбол деградировал а всё потому что такие как ты да всякие Аршавины и Широковы сидят на ТВ и языками чешут а вот если бы вы воспитывали пацанов может кто то бы и вырос в мастера а не такими как Кокорин-мажор или Кузяев- супер-мастер возомнивший себя звездой,а всё потому что лимит даёт им шанс заработать не прилагая сил и мастерства я уверен сейчас 95 процентов пацанов идут в футбол за деньгами им футбол вообще до фени им главное лёгкие бабки ничего не делать а получать миллионы где ещё можно срубить бабла, если ты дурак и лентяй только в футболе
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Retiremen_VMF
1600847213
Галицкий раз в жизни, сто лет назад сказал, что он мечтает иметь команду из воспитанников. В чем криминал тут, скажите? А то, что блогеры и не только до сих пор мечтают за Галицкого это их проблема. И 8 иностранцев запрещено ставить одновременно? Запрещено? Нет, к чему эти разговоры про 8 иностранцев?
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kolomencewviktor
1600853913
Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- https://l.khrmff.ru/ZRM
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алдан2014
1600859505
Мостовому стоит помолчать.Говорит как будто не играл сам,стыдно
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NotFound
1600871639
Когда не к чему придраться, начинают вспоминать про академию Краснодара. Сафонов, Уткин, Шапи уже стабильно играют в основе. Так же в других клубах РПЛ играют Игнатьев, Голубев, Фомин. Наверно это нормально, что академия не выпускает пачками игроков высокого уровня, это в принципе невозможно. Со временем воспитанников в основном составе будет становится больше, а сейчас для получения результата должны играть реально качественные и лучшие футболисты клуба.
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paracetamol
1601365177
Всех воспитанников продали, а накупили не пойми что!
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portero
1601374989
Ладно иносранцы были бы качественные, половину можно выгонять сейчас...
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