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Капитан ПАОКа Пелкас: «Мы не заслужили поражения»

23 сентября 2020, 08:39
5

Полузащитник греческого ПАОКа Димитриос Пелкас подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).

«Мы не заслуживали поражения. Двухматчевые противостояния должны играться с ясной головой, чтобы избежать ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы выправить ситуацию. Мы очень мотивированы добиться того, чего ПАОК никогда не добивался: попасть в групповой этап Лиги чемпионов», – передает слова Пелкаса официальный сайт УЕФА.

  • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ПАОК Краснодар Пелкас Димитриос
Комментарии (5)
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vsespartak01
1600840185
вы его получите в греции!
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vladimir-7
1600842282
Если бы забили пенальти, то была бы ничья 2:2.
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Retiremen_VMF
1600848399
Сколько сценариев развития матча. Масса матчевых специалистов рассказывают как надо было играть , а то Мусаев не знает что да как. Итак один из них по мотивам спецов: Краснодар не должен ставить в состав по 8 иностранцев, выпускать на поле воспитанников в количестве 11 человек, играть надо грубо, круша на своем пути всё и всех, и обыгрывать с разницей в 10 мячей. А то плетут тут нам кружева понимаешь, забивают и побеждают всего в один мяч. Люди, порадуйтесь, что мы выиграли, это столько положительных эмоций. А то, что будет в Греции мы еще увидим и поговорим.
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