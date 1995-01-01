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    Капитан ПАОКа Пелкас: «Мы не заслужили поражения»

    Полузащитник греческого ПАОКа Димитриос Пелкас подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).

    «Мы не заслуживали поражения. Двухматчевые противостояния должны играться с ясной головой, чтобы избежать ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы выправить ситуацию. Мы очень мотивированы добиться того, чего ПАОК никогда не добивался: попасть в групповой этап Лиги чемпионов», – передает слова Пелкаса официальный сайт УЕФА.

    • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12996

      vladimir-7 1 час назад

      Если бы забили пенальти, то была бы ничья 2:2.

      0
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      Рейтинг: +2552

      Freyk > vladimir-7 50 минут назад

      Пенальти бился в начале встречи. Если бы его забили, матч бы явно сложился совсем по-другому, и совсем непонятно, в чью пользу.

      0
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      Рейтинг: +12996

      vladimir-7 > Freyk 4 минуты назад

      Вполне возможно, любая команда могла проиграть,
      но посмотрим, что произойдет в Салониках. Нужно
      выигрывать и идти дальше.

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    • ...
      Рейтинг: +2391

      vsespartak01 2 часа назад

      вы его получите в греции!

      0
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