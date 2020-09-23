Капитан ПАОКа Пелкас: «Мы не заслужили поражения»

Полузащитник греческого ПАОКа Димитриос Пелкас подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).
«Мы не заслуживали поражения. Двухматчевые противостояния должны играться с ясной головой, чтобы избежать ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы выправить ситуацию. Мы очень мотивированы добиться того, чего ПАОК никогда не добивался: попасть в групповой этап Лиги чемпионов», – передает слова Пелкаса официальный сайт УЕФА.
- «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
- Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
Источник: официальный сайт УЕФА