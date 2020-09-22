Тренер «Тамбова» Первушин: «Мы для «Спартака» – как красная тряпка для быка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и поделился ожиданиями от игры с московским «Спартаком»:

«Лучшее – это счeт на табло. Сыграли вроде неплохо, многие моменты не получились, потому что «Локомотив» очень хорошо выходил из-под прессинга. Пытались в определeнных зонах накрывать соперника, но уровень мастерства не позволял это делать, поэтому у «Локомотива» проходили быстрые атаки. Мы побаивались их, тут и Миранчук, и Камано, и Смолов – они могут организовать быстрое наступление.

Что касается игры, самое сложное – изменить ментальность игроков. Ребята в раздевалке были расстроены, что проиграли, хотя на самом деле у нас было один–два момента. Хотя понимали, что с таким соперником у нас много моментов быть не может. Нужно было выжимать практически из пальца.

Когда чемпионат начинался, понимал, что со «Спартаком» у нас будет самая сложная игра. Мы сейчас для «Спартака» – как красная тряпка для быка. Ждeм этой встречи с нетерпением», – сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».