Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тамбова» Первушин: «Мы для «Спартака» – как красная тряпка для быка»

Тренер «Тамбова» Первушин: «Мы для «Спартака» – как красная тряпка для быка»

22 сентября 2020, 09:40
13

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и поделился ожиданиями от игры с московским «Спартаком»:

«Лучшее – это счeт на табло. Сыграли вроде неплохо, многие моменты не получились, потому что «Локомотив» очень хорошо выходил из-под прессинга. Пытались в определeнных зонах накрывать соперника, но уровень мастерства не позволял это делать, поэтому у «Локомотива» проходили быстрые атаки. Мы побаивались их, тут и Миранчук, и Камано, и Смолов – они могут организовать быстрое наступление.

Что касается игры, самое сложное – изменить ментальность игроков. Ребята в раздевалке были расстроены, что проиграли, хотя на самом деле у нас было один–два момента. Хотя понимали, что с таким соперником у нас много моментов быть не может. Нужно было выжимать практически из пальца.

Когда чемпионат начинался, понимал, что со «Спартаком» у нас будет самая сложная игра. Мы сейчас для «Спартака» – как красная тряпка для быка. Ждeм этой встречи с нетерпением», – сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».

  • После восьми туров «Тамбов» занимает 13-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – со «Спартаком» – состоится в субботу, 26 сентября.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тамбов Спартак Первушин Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1600757176
Цену себе набивает. Какая еще "красная тряпка"? Такие клубы Спартак обязан обыгрывать не задумываясь. А то, что произошло в прошлом чемпионате - досадное недоразумение.
Ответить
nik55
1600758380
Первушин-----ты что Барселону тренируешь ?
Ответить
VVM1964
1600759282
Ты что то явно попутал - это Спартак ДЛЯ ВСЕХ супер раздражитель .
Ответить
derrik2000
1600759333
ЁПРСТ! Какое самомнение... )))
Ответить
paracetamol
1600765087
Первушин, дави свиней!
Ответить
Hektor 84
1600772981
Красная тряпка рассмешил пзц))) разнесут твой Тамбов на щепки! Жди разгром!
Ответить
Томик
1600773381
Несомненно, только к игре с вами и готовились, поэтому во втором тайме с "Рубином" и подсели. А что, тряпка же!
Ответить
Spartak №1
1600773459
Так что держись тряпло
Ответить
Томик
1600773857
Вот ляпнет такой что-нибудь не подумав, а клубу всю жизнь потом "Тряпками" быть придётся. Неизвестно, что ещё хуже - "бомжи" или "тряпки".
Ответить
"supermax"
1600775670
Самомнение как у тсюбы
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+