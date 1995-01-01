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    Тренер «Тамбова» Первушин: «Мы для «Спартака» – как красная тряпка для быка»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и поделился ожиданиями от игры с московским «Спартаком»:

    «Лучшее – это счeт на табло. Сыграли вроде неплохо, многие моменты не получились, потому что «Локомотив» очень хорошо выходил из-под прессинга. Пытались в определeнных зонах накрывать соперника, но уровень мастерства не позволял это делать, поэтому у «Локомотива» проходили быстрые атаки. Мы побаивались их, тут и Миранчук, и Камано, и Смолов – они могут организовать быстрое наступление.

    Что касается игры, самое сложное – изменить ментальность игроков. Ребята в раздевалке были расстроены, что проиграли, хотя на самом деле у нас было один–два момента. Хотя понимали, что с таким соперником у нас много моментов быть не может. Нужно было выжимать практически из пальца.

    Когда чемпионат начинался, понимал, что со «Спартаком» у нас будет самая сложная игра. Мы сейчас для «Спартака» – как красная тряпка для быка. Ждeм этой встречи с нетерпением», – сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».

    • После восьми туров «Тамбов» занимает 13-е место в РПЛ.
    • Следующий матч – со «Спартаком» – состоится в субботу, 26 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol 52 минуты назад

      Первушин, дави свиней!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -152

      Волька 2 часа назад

      Город есть команды такой нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5255

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Завышенное самомнение.

      3
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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 2 часа назад

      ЁПРСТ!
      Какое самомнение... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24735

      VVM1964 2 часа назад

      Ты что то явно попутал - это Спартак ДЛЯ ВСЕХ супер раздражитель .

      4
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      Рейтинг: +4572

      nik55 2 часа назад

      Первушин-----ты что Барселону тренируешь ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      Ужас Бората 3 часа назад

      Мой прогноз: Спартак выиграет.

      5
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      Рейтинг: +4661

      maior-60 3 часа назад

      Цену себе набивает. Какая еще "красная тряпка"? Такие клубы Спартак обязан обыгрывать не задумываясь. А то, что произошло в прошлом чемпионате - досадное недоразумение.

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