Marca: Суарес будет зарабатывать в «Атлетико» 9 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вскоре пополнит мадридский «Атлетико». Он будет получать в столице 9 миллионов евро в год, пишет Marca. Срок контракта – два года.

После подписания Суареса вероятен трансфер Альваро Мораты – он хочет вернуться в «Ювентус». Переговоры между клубами идут.