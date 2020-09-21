Marca: Суарес будет зарабатывать в «Атлетико» 9 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вскоре пополнит мадридский «Атлетико». Он будет получать в столице 9 миллионов евро в год, пишет Marca. Срок контракта – два года.
После подписания Суареса вероятен трансфер Альваро Мораты – он хочет вернуться в «Ювентус». Переговоры между клубами идут.
- Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
- Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
- Его контракт, о разрыве которого уже договорились, истекает в июне 2021 года.
Источник: Marca