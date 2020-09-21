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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Marca: Суарес будет зарабатывать в «Атлетико» 9 миллионов в год

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вскоре пополнит мадридский «Атлетико». Он будет получать в столице 9 миллионов евро в год, пишет Marca. Срок контракта – два года.

    После подписания Суареса вероятен трансфер Альваро Мораты – он хочет вернуться в «Ювентус». Переговоры между клубами идут.

    • Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
    • Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
    • Его контракт, о разрыве которого уже договорились, истекает в июне 2021 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3657

      dinar7777dinar 1 час назад

      мората никчемность. луисито на 2 сезона вполне хорошо подойдет в атлетико и на их контрах. лишь бы не было травм.

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