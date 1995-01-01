Суарес хочет получить 25 миллионов от «Барселоны» за расторжение контракта

Нападающий Луис Суарес в ближайшее время уйдет из «Барселоны». Каталонцы клуб больше не нуждаются в услугах 33-летнего форварда.

Уругваец хочет получить от клуба 25 миллионов евро за расторжение контракта.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, на Суареса претендует «Ювентус».