Суарес хочет получить 25 миллионов от «Барселоны» за расторжение контракта

так его же аякс хочет вернуть и предлагает барсе около 20 млн евро, не лучше ли барсе его продать чем контракт расторгать и неустойку платить? что там за бараны вообще в руководстве?
Нападающий Луис Суарес в ближайшее время уйдет из «Барселоны». Каталонцы клуб больше не нуждаются в услугах 33-летнего форварда.
Уругваец хочет получить от клуба 25 миллионов евро за расторжение контракта.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, на Суареса претендует «Ювентус».
- Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
- Его контракт истекает в июне 2021 года.