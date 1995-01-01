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    Суарес хочет получить 25 миллионов от «Барселоны» за расторжение контракта

    Нападающий Луис Суарес в ближайшее время уйдет из «Барселоны». Каталонцы клуб больше не нуждаются в услугах 33-летнего форварда.

    Уругваец хочет получить от клуба 25 миллионов евро за расторжение контракта.

    Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, на Суареса претендует «Ювентус».

    • Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
    • Его контракт истекает в июне 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Джанлука Ди Марцио

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +393

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      так его же аякс хочет вернуть и предлагает барсе около 20 млн евро, не лучше ли барсе его продать чем контракт расторгать и неустойку платить? что там за бараны вообще в руководстве?

      0
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      Рейтинг: +11263

      Garrincha58 45 минут назад

      пора в Китай или Россию

      0
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      Рейтинг: +1264

      CSKA57 1 час назад

      Да, вот она жизнь! Раньше многие игроки почитали за честь играть в Барселоне. Играли, бились в каждом матче, делали историю. Теперь клубу не нужны. Эх, Барселона...

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      Рейтинг: +174

      Sterh 1 час назад

      Суарес и Кьеллини.. Будет интересно) Вспомнят боевые шрамы..

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