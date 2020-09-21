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    RAC1: Суарес договорился о расторжении контракта с «Барселоной». Игрок пополнит «Атлетико»

    Нападающий Луис Суарес покинет «Барселону». Уругваец отказался от зарплаты, полагавшейся за оставшийся срок контракта, и стороны договорились о разрыве, информирует RAC1.

    Mundo Deportivo дополняет, что Суарес уже согласовал контракт с «Атлетико», вскоре объявят о трансфере.

    • Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
    • Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
    • Его контракт истекает в июне 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +24772

      oyabun 54 минуты назад

      В Атлетико будет главной Звездой.

      0
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      Рейтинг: +439

      кран 1 час назад

      Думаю, должен хорошо влиться в состав Атлетико

      1
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      Рейтинг: +899

      VVadic 1 час назад

      Первая хорошая новость. Хотя бы один голеодор будет в команде. Добро пожаловать, Луис!!!

      1
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      Рейтинг: +12930

      vladimir-7 1 час назад

      Видимо у Л.Суареса хороший контракт с Атлетико, что он отказался от
      компенсации от Барселоны, да и время зря нечего терять, куй железо,
      пока есть взаимный интерес и договоренность игрока и Атлетико.

      1
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      Рейтинг: +9944

      Skull_Boy 1 час назад

      Я просто не понимаю чего добивается Барса, если ушедших игроков заменить, их амплуа, не кем

      1
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      Рейтинг: +3655

      dinar7777dinar > Skull_Boy 1 час назад

      бартомеу загнал клуб в такую хрень вот и разгружают зп ведомость !

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      Рейтинг: +2341

      SarJr 1 час назад

      тем временем в защите все еще пике, лангле, альба и бревноберто

      3
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      Рейтинг: +3655

      dinar7777dinar > SarJr 1 час назад

      не говорика !! лангле еще лан может быть есть шанс все таки новый тренер но вот эти вот пике альба бревнороберто это да !

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