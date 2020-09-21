RAC1: Суарес договорился о расторжении контракта с «Барселоной». Игрок пополнит «Атлетико»

Нападающий Луис Суарес покинет «Барселону». Уругваец отказался от зарплаты, полагавшейся за оставшийся срок контракта, и стороны договорились о разрыве, информирует RAC1.
Mundo Deportivo дополняет, что Суарес уже согласовал контракт с «Атлетико», вскоре объявят о трансфере.
- Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
- Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
- Его контракт истекает в июне 2021 года.
Источник: RAC1
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