RAC1: Суарес договорился о расторжении контракта с «Барселоной». Игрок пополнит «Атлетико»

Нападающий Луис Суарес покинет «Барселону». Уругваец отказался от зарплаты, полагавшейся за оставшийся срок контракта, и стороны договорились о разрыве, информирует RAC1.

Mundo Deportivo дополняет, что Суарес уже согласовал контракт с «Атлетико», вскоре объявят о трансфере.