Рыжиков – седьмой футболист в истории чемпионата России, сыгравший после 40 лет

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков принял участие в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Голкипер вышел на поле в возрасте 40 лет и одного дня.

Таким образом, Рыжиков стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после 40 лет.

Ранее подобное удавалось только Роману Березовскому (40 лет 39 дней), Руслану Аджинджалу (40 лет и 329 дней), Андрею Тихонову (40 лет и 337 дней), Александру Филимонову (41 год и 54 дня), Дмитрию Лоськову (43 года и 90 дней) и Анатолию Давыдову (43 года и 295 дней).