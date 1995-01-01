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    Рыжиков – седьмой футболист в истории чемпионата России, сыгравший после 40 лет

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков принял участие в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    Голкипер вышел на поле в возрасте 40 лет и одного дня.

    Таким образом, Рыжиков стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после 40 лет.

    Ранее подобное удавалось только Роману Березовскому (40 лет 39 дней), Руслану Аджинджалу (40 лет и 329 дней), Андрею Тихонову (40 лет и 337 дней), Александру Филимонову (41 год и 54 дня), Дмитрию Лоськову (43 года и 90 дней) и Анатолию Давыдову (43 года и 295 дней).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11053

      KLIM777 1 час назад

      в 40 лет покрасился в блондина. В 50 лет выйдет на поел с другом?

      0
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      Рейтинг: +280

      Dr.Metal 1 час назад

      Помню в Лацио вратарь лысый был, до 47 лет играл и на уровне был

      0
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      Рейтинг: +11053

      KLIM777 > Dr.Metal 1 час назад

      Марко Баллотта

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