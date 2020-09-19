Слуцкий: «У «Спартака» высокая мотивация после неудачного дерби. «Рубин» ждет тяжелый поединок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».
«Спартак» – большая команда. Там собрана очень сильная группа игроков – те же четыре нападающих: Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон.
Еще неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и в других зонах, поэтому команда очень хорошо укомплектована.
Она идет в группе лидеров, у нее высокая мотивация после неудачного дерби. Так что нас ждет очень тяжелый поединок», – отметил Слуцкий.
- Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в воскресенье.
- Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Ютуб-канал «Рубина»