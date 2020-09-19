Слуцкий: «У «Спартака» высокая мотивация после неудачного дерби. «Рубин» ждет тяжелый поединок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» – большая команда. Там собрана очень сильная группа игроков – те же четыре нападающих: Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон.

Еще неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и в других зонах, поэтому команда очень хорошо укомплектована.

Она идет в группе лидеров, у нее высокая мотивация после неудачного дерби. Так что нас ждет очень тяжелый поединок», – отметил Слуцкий.