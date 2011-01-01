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    Слуцкий: «У «Спартака» высокая мотивация после неудачного дерби. «Рубин» ждет тяжелый поединок»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих ожиданиях от матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

    «Спартак» – большая команда. Там собрана очень сильная группа игроков – те же четыре нападающих: Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон.

    Еще неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и в других зонах, поэтому команда очень хорошо укомплектована.

    Она идет в группе лидеров, у нее высокая мотивация после неудачного дерби. Так что нас ждет очень тяжелый поединок», – отметил Слуцкий.

    • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в воскресенье.
    • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Рубина»

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