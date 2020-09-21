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    ⚽ Завершился восьмой тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин», «Зенит» потерял очки в матче с «Уралом», «Краснодар» забил семь голов «Химкам»

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Краснодар – Химки – 7:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бистрович, 65.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, (в свои ворота), 21.

    Удаления: нет – Маслов, 61.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Смолов, 7.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.

    Удаление: нет – Богосавац, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2020 23:23
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    Комментарии67
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      Рейтинг: -2

      larinivaneaa 22 сентября 2020, 08:02

      Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ==---- https://bit.vodka/coos

      0
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 21 сентября 2020, 22:23

      Статья об игре Динамо и Ахмата, а схлестнулись, как всегда всем известные параноики, которым пополам о чём речь, лишь бы друг друга почмырить. Смешно.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 21 сентября 2020, 19:58

      Вроде бы идет матч Динамо-Ахмат, но люди напряженные тут никак не могут успокоиться. Пока Динамо привычно не брезгует грубыми нарушениями (впрочем, и Ахмат не ангелы..). Посмотрим, чем закончится. Удачи Ахмату!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 21 сентября 2020, 19:21

      Помойный сайт с помойными редакторами, вы почему допускаете всю эту мерзость???????

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 сентября 2020, 19:13

      Надеюсь Терек разорвет этот говноклуб!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 21 сентября 2020, 19:02

      УДАЧИ ДИНАМО...БЕРИТЕ 3 ОЧКА...ПОКАЖИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИГРУ...

      5
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 сентября 2020, 18:56

      На этом сайте вообще есть модераторы? Или они это и пишут все?
      Я про ветку комментариев...

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 сентября 2020, 14:34

      Напинать надо позорникам обделавшимся в Тбилиси!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2020, 13:01

      хочу чтобы победил Ахмат

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Garrincha58 21 сентября 2020, 19:55

      Честно говоря - и я хочу. Уж очень им не везет в последних играх.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 21 сентября 2020, 10:58

      паноптикум из ботов, бань каждого первого

      0
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