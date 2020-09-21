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  • ⚽ Завершился восьмой тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин», «Зенит» потерял очки в матче с «Уралом», «Краснодар» забил семь голов «Химкам»

⚽ Завершился восьмой тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин», «Зенит» потерял очки в матче с «Уралом», «Краснодар» забил семь голов «Химкам»

21 сентября 2020, 23:23
87

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Химки – 7:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бистрович, 65.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, (в свои ворота), 21.

Удаления: нет – Маслов, 61.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Смолов, 7.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.

Удаление: нет – Богосавац, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Урал Зенит Арсенал Сочи Уфа ЦСКА Рубин Спартак Локомотив Тамбов Динамо Ахмат
Комментарии (87)
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Волька
1600523559
Унизить бомжей-гомосеков!
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aaaaahhhh
1600547121
опять пид...ров за уши тянут:)))
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зенет отрыжка рпл
1600572230
позорище зенет хахаххах
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зенет отрыжка рпл
1600572249
урал обыграть не смогли терпилы питерские
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aleks 265814
1600583838
Зину опять вытащили от позора ,вот так становятся чемпионы .Судьи ВАР были все питерские и Карась им поверил. Карасю надо было самому посмотреть на экран ,там даже слепой увидел офсайд на дзюбе .
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Sky Spartak
1600584165
Уволить судей !!!!! С повтора и не могут увидеть офсайд !!!!!
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slavа0508
1600584918
Уральцы молодцы,,,,,Карась вторую игру подряд к пенсии прибавку зарабатывает,,,,
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slavа0508
1600585093
Парни а что хотели??? ВАР у нас принадлежит МАТЧ ТВ а МАТЧ ТВ Газпрому,,,,вот и весь сказ,,,
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rash1959
1600586192
Это Урал забил, а синиту приписали гол.
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vka1970
1600589065
Суровые годы уходят, а Зенит так же как всегда плюшки с поля собирает.Жаль Урал.Кроты со свистками украли чистую победу.
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