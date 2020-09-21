⚽ Завершился восьмой тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин», «Зенит» потерял очки в матче с «Уралом», «Краснодар» забил семь голов «Химкам»

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.
Арсенал (Тула) – Сочи – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Нобоа, 10 (с пенальти); 1:1 – Ткачев, 20; 2:1 – Э. Кангва, 45+3; 2:2 – Мевля, 65; 3:2 – Ткачев, 71.
Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бистрович, 65.
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ларссон, 4; 0:2 – Меркулов, (в свои ворота), 21.
Удаления: нет – Маслов, 61.
Локомотив (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Смолов, 7.
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.
Удаление: нет – Богосавац, 80.