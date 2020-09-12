Гунько: «Химки» просто не вышли на первый тайм против «Урала». Прилетели в Екатеринбург после перерыва»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько недоволен командой в первом тайме матча седьмого тура РПЛ против «Урала» (1:3). Единственный мяч у химчан забил Аршак Корян.

«На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти», – сказал Гунько.