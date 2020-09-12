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    Гунько: «Химки» просто не вышли на первый тайм против «Урала». Прилетели в Екатеринбург после перерыва»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько недоволен командой в первом тайме матча седьмого тура РПЛ против «Урала» (1:3). Единственный мяч у химчан забил Аршак Корян.

    «На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти», – сказал Гунько.

    • Тренер также недоволен судейством.
    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Гунько работает в команде с лета.

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    12.09.2020 22:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6726

      Вомбат 2 часа назад

      Качественного тренера ефремовцы навязали дочерней команде. Решили, очевидно, что раз он тренировал их главную команду целых 2 месяца 6 лет назад, то он топ-тренер, лучше Юрана и Талалаева вместе взятых.

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