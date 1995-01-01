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    Гунько – после поражения от «Урала»: «Мы уступили 0:2 по ударам в лицо»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько обратил внимание, что судья матча седьмого тура против «Урала» (1:3) пропустил удары по лицу. Встречу обслуживал Владимир Москалев.

    «По ударам в лицо мы уступили 0:2, я посмотрел в раздевалке. Претензии к судьям? Нет, я просто констатирую факт. Мы имели достаточно много моментов, к сожалению, мы пропускали на стандартах, но по ударам превзошли.

    Исламбек Куат провел качественный матч, видно, что функционально тяжеловато, он не тренировался с нашими игроками, но видно, что он игрок высокого уровня», – сказал Гунько.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Гунько работает в команде с лета.
    • «Урал» занимает восьмое место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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