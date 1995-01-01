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    Тренер «Тамбова» Первушин: «Наша победа над «Уфой» – поддержка губернатора на выборах»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин дал комментарии после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы».

    В частности, специалист посвятил победу в сегодняшней игре губернатору Тамбовской области Александру Никитину.

    «Хотел бы сказать, что для нас победа очень важна. Мы бы хотели поддержать нашего губернатора Александра Валерьевича Никитина, сейчас идут выборы. Он нам очень помогает. Эта победа – наша поддержка на выборах.

    Игра была сложная, «Уфа» выпустила играющий центр. Но наш центр переиграл центр «Уфы», в этом и было преимущество», – сказал Первушин.

    • «Тамбов» выиграл у «Уфы» со счетом 2:0.
    • Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3195

      Cleaner 20 минут назад

      Славно так лизнул...(

      0
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      Рейтинг: +4567

      Рубинище 34 минуты назад

      Зарплаты игрокам отрабатывает.

      0
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      Рейтинг: +2598

      Axe111 59 минут назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +846

      опус 2 1 час назад

      Хорошо лизнул Зачёт !

      2
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      Рейтинг: +20

      16tambov36 1 час назад

      как первушина уважаю как тренера и бывшего игрока нашего клуба.но поцелуи в зад губера перед выборами это не красит,можно просто было своевременно платить и вовремя выплачивать з.п игрокам и тренерскому штабу,и этой показухи бы на всю страну не было бы....политика вмешалась в спорт и это уже не спорт(((

      1
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      Рейтинг: +125

      semm 2 часа назад

      Первушина можно понять - такими высказываниями он добывает финансы для клуба и всё же более отвратительных слов, от спортивного тренера, я ещё не слышал! Сразу вспоминается пьяные Ельцин с Осиным на сцене ..... брррр!

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