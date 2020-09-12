Тренер «Тамбова» Первушин: «Наша победа над «Уфой» – поддержка губернатора на выборах»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин дал комментарии после матча седьмого тура РПЛ против «Уфы».

В частности, специалист посвятил победу в сегодняшней игре губернатору Тамбовской области Александру Никитину.

«Хотел бы сказать, что для нас победа очень важна. Мы бы хотели поддержать нашего губернатора Александра Валерьевича Никитина, сейчас идут выборы. Он нам очень помогает. Эта победа – наша поддержка на выборах.

Игра была сложная, «Уфа» выпустила играющий центр. Но наш центр переиграл центр «Уфы», в этом и было преимущество», – сказал Первушин.