«Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА представила ролик, посвященный матчу седьмого тура РПЛ против «Спартака».
В съемках видеоанонса приняли участие главный тренер Виктор Гончаренко, а также новички команды Бруно Фукс, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.
«Москва красно-синяя», – говорится в описании к превью столичного дерби.
- Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Начало игры – в 19:00 мск.
- «Спартак» лидирует в РПЛ, а ЦСКА занимает пятое место.
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Источник: Официальный твиттер ЦСКА