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    «Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

    Пресс-служба ЦСКА представила ролик, посвященный матчу седьмого тура РПЛ против «Спартака».

    В съемках видеоанонса приняли участие главный тренер Виктор Гончаренко, а также новички команды Бруно Фукс, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

    «Москва красно-синяя», – говорится в описании к превью столичного дерби.

    • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало игры – в 19:00 мск.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ, а ЦСКА занимает пятое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: -348

      Синитсосит 15 минут назад

      не рановато к победе то готовятся, ещё ж надо сначала выйграть, самоуверенность может закончится тем что Гончаренко опять уедет домой к маме

      0
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      Рейтинг: +191

      Predator_utm 59 минут назад

      Гончаренко интересно домой не уедет в понедельник?))

      0
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      Рейтинг: +7998

      Persona_non_Grata 1 час назад

      За любое уличное творчество, которое проводится незаконно, возможна уголовная ответственность по статье 214 УК, которая носит название «Вандализм». Возможен арест сроком до трёх месяцев. Но если это деяние совершено по идеологическим мотивам или группой лиц , они могут получить ограничение или лишение свободы на срок в три года . )))

      2
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      Рейтинг: +8223

      alarm 1 час назад

      позор рылам!

      -2
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      Рейтинг: +9711

      Skull_Boy 1 час назад

      В прошлом сезоне Спартак так перед игрой видосик залил и слил, теперь кто такое "пародие" заливает в сеть, тот и уходит с поля с грустным лицом

      1
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      Рейтинг: -89

      Спартач80 1 час назад

      Ролик создан для подогрева главного дерби страны,а бомбит опять у бомжей болотных почему-то..."Берримор,что это за питаристический вой на болотах?Бомжи,сэр..."

      3
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      Рейтинг: +1245

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "Красно-Синяя Москва"
      новый блокбастер от создателя "Красно-синяя жара" .2005г.
      В ролях.
      Бруно Фукс, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

      Сурдоперевод.

      0
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      Рейтинг: +13085

      silver29 2 часа назад

      что за амигосы снялись в ролике ? кони испаноговорящих бомжей хотят выставить на матч ?

      0
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      Рейтинг: +988

      ФК Пупсик 2 часа назад

      В этом матче вся Россия будет за коней!

      -2
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      Рейтинг: +7998

      Persona_non_Grata > ФК Пупсик 1 час назад

      В этом матче , как впрочем и во всех других , вся Россия против бомжей !!!

      2
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      Рейтинг: +21593

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Лучше быть одному против толпы уродов , чем толпой уродов месить одного .
      Стыд и срам фсейстране - флюгерам и перевёртышам .

      0
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      Рейтинг: +2190

      shurik45 2 часа назад

      Жду от дерби борьбы и красивого футбола . Да победит сильнейший.

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