Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

«Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

11 сентября 2020, 18:58
17

Пресс-служба ЦСКА представила ролик, посвященный матчу седьмого тура РПЛ против «Спартака».

В съемках видеоанонса приняли участие главный тренер Виктор Гончаренко, а также новички команды Бруно Фукс, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

«Москва красно-синяя», – говорится в описании к превью столичного дерби.

  • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
  • Начало игры – в 19:00 мск.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ, а ЦСКА занимает пятое место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зайнутдинов Бахтиер Гайч Адольфо Фукс Бруно Эджуке Чидера Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shurik45
1599841033
Жду от дерби борьбы и красивого футбола . Да победит сильнейший.
Ответить
Predator_utm
1599846299
Гончаренко интересно домой не уедет в понедельник?))
Ответить
Синитсосит
1599848928
не рановато к победе то готовятся, ещё ж надо сначала выйграть, самоуверенность может закончится тем что Гончаренко опять уедет домой к маме
Ответить
чиф
1599850832
от водки чтоль??
Ответить
морозз
1599857318
300 фанатов коней со всей страны и оказывается « Москва - красно синяя! Пипец!
Ответить
Фк Спaртaк Москвa
1599875267
вперед спартак!!!
Ответить
nik55
1599894207
кони вам какую траву дают ?
Ответить
Добрый Бобер
1599895576
А что, интересно, думает наша славная полиция об этом призыве к вандализму?
Ответить
Hektor 84
1599974168
Грядет настоящее дерби всея Руси
Ответить
zigbert
1599991536
Честной борьбы,без судейских ошибок. Пусть победит сильнейший.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+