Шишкин будет играть за «Знамя». Там уже выступают Самедов и Павлюченко

Защитник Роман Шишкин, покинувший летом «Спартак-2» на правах свободного агента, присоединился к «Знамени» из Ногинска.

«Контракта с клубом у меня нет. У «Знамени» сейчас игры на Кубок против «Ахмата» и «Шинника», меня попросили помочь. Вот я и заявился, а почему нет? Там и пацаны свои, и владелец человек футбольный. Плюс я поддерживал там форму всe это время.

Другие предложения у меня есть, но трансферное окно ещe открыто. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Шишкин.