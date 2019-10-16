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    Шишкин будет играть за «Знамя». Там уже выступают Самедов и Павлюченко

    Защитник Роман Шишкин, покинувший летом «Спартак-2» на правах свободного агента, присоединился к «Знамени» из Ногинска.

    «Контракта с клубом у меня нет. У «Знамени» сейчас игры на Кубок против «Ахмата» и «Шинника», меня попросили помочь. Вот я и заявился, а почему нет? Там и пацаны свои, и владелец человек футбольный. Плюс я поддерживал там форму всe это время.

    Другие предложения у меня есть, но трансферное окно ещe открыто. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Шишкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12740

      vladimir-7 33 минуты назад

      Д.Комбарова и Д.Глушакова с собой прихвати.

      0
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      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 44 минуты назад

      Жил бы не в Сибири - сходил посмотрел.

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