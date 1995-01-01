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    Вагнер Лав: «На ЦСКА с предложением по мне выходили «Манчестер Сити», «Портсмут», «Гамбург». Слышал о возможности с «Реалом»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что мог перейти из РПЛ в другой европейский чемпионат. Его не отпускали.

    «Я слышал о возможности, но не знаю, выходил ли «Реал» с конкретным предложением на ЦСКА. «Манчестер Сити» точно выходил. «Портсмут», если не ошибаюсь. «Гамбург» тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы.

    Президент говорил: «Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше». И клубы не хотели платить, сколько Евгений Гинер просил», – рассказал Вагнер Лав ютуб-каналу «КраСава».

    • Выступая за «Кайрат», Вагнер стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе.
    • Вагнер летом мог вернуться в ЦСКА.
    • Он брал с москвичами Кубок УЕФА в 2005 году.

    Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»

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    Источник: Бомбардир.ру

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