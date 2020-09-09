Вагнер Лав: «На ЦСКА с предложением по мне выходили «Манчестер Сити», «Портсмут», «Гамбург». Слышал о возможности с «Реалом»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что мог перейти из РПЛ в другой европейский чемпионат. Его не отпускали.

«Я слышал о возможности, но не знаю, выходил ли «Реал» с конкретным предложением на ЦСКА. «Манчестер Сити» точно выходил. «Портсмут», если не ошибаюсь. «Гамбург» тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы.

Президент говорил: «Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше». И клубы не хотели платить, сколько Евгений Гинер просил», – рассказал Вагнер Лав ютуб-каналу «КраСава».

Выступая за «Кайрат», Вагнер стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе.

Вагнер летом мог вернуться в ЦСКА.

Он брал с москвичами Кубок УЕФА в 2005 году.

Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»