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    Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»

    Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как устроил потоп на базе. Причиной стало употребление спиртного напитка.

    «Мы заехали на карантин за три дня до игры. Конечно, нам это не понравилось. Даниэль Карвальо сказал: «Давай возьмeм пивка* на время карантина». Мы начали открывать пиво о батарею. Первую, вторую бутылку… Но, когда ты пьeшь, становишься только сильнее. Наступил момент, когда я открыл бутылку и — бабах! Батарею прорвало.

    Фонтаном полилась горячая вода, она была везде. Я взял всe пиво, положил в пакет, унeс в другую комнату, позвал людей. Рассказал, что пытался настроить батарею и еe прорвало. Конечно же, не сказал про пиво. Только спустя долгое время я рассказал правду», – рассказал Вагнер Лав ютуб-каналу «КраСава».

    • Выступая за «Кайрат», Вагнер стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе.
    • Вагнер летом мог вернуться в ЦСКА.
    • Он брал с москвичами Кубок УЕФА в 2005 году.

    * – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3012

      serhio80 2 часа назад

      Шлюба когда Азмуна порвал тоже всем рассказывал что настраивал его

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      Рейтинг: +956

      GreyDM 2 часа назад

      прям фулюган ))

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