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    Черевченко: «Спасибо «Факелу» за предложение, но...»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить «Факел». Команда идет в зоне вылета ФНЛ.

    «У вас верная информация, приглашение из Воронежа мне поступило. Я думал над ним. Но сейчас рассматриваю другие варианты. Спасибо «Факелу» за предложение, но… Принял такое решение», – сказал Черевченко Sportbox.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Alex_MI_5 25 минут назад

      Зато с Факелом он бы никогда не вылетел в лигу ниже) Сколько там уже лет Факел остается в турнире, занимая место в зоне вылета, 3 кажется?

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      Рейтинг: +956

      GreyDM 2 часа назад

      Неужели провала Николича ждёт?

      0
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      Рейтинг: +748

      O-Z > GreyDM 41 минуту назад

      Николич не провалится, т.к руководство уже на дне. Если у Николича не попрёт, руководство вообще обосрётся. От бессилия подпишут тренера из чемпионата италии серии D.

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