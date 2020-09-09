Черевченко: «Спасибо «Факелу» за предложение, но...»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить «Факел». Команда идет в зоне вылета ФНЛ.

«У вас верная информация, приглашение из Воронежа мне поступило. Я думал над ним. Но сейчас рассматриваю другие варианты. Спасибо «Факелу» за предложение, но… Принял такое решение», – сказал Черевченко Sportbox.