Черевченко: «Спасибо «Факелу» за предложение, но...»

Зато с Факелом он бы никогда не вылетел в лигу ниже) Сколько там уже лет Факел остается в турнире, занимая место в зоне вылета, 3 кажется?
Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить «Факел». Команда идет в зоне вылета ФНЛ.
«У вас верная информация, приглашение из Воронежа мне поступило. Я думал над ним. Но сейчас рассматриваю другие варианты. Спасибо «Факелу» за предложение, но… Принял такое решение», – сказал Черевченко Sportbox.
- На прошлой неделе «Факел» уволил Владимира Бесчастных.
- Последним местом работы Черевченко был «Арсенал».
- Летом тренер отказался от работы в «Оренбурге».