Журналист Романо: «Депай согласовал контракт с «Барселоной»

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай дал согласие на трансфер в «Барселону». Сейчас идут переговоры между клубами.
«Депай согласовал личные условия с «Барселоной» в течение нескольких дней. Переговоры между клубами продолжаются.
Также «Барселона» ведет переговоры с агентами полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума», – написал Фабрицио Романо.
- В обмен на Депая в Лион может вернуться защитник Самуэль Умтити.
- Контракт Депая с «Лионом» истекает через год.
- Главное достижение в карьере Депая – победа в Эредивизие с ПСВ в 2015 году.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.