Журналист Романо: «Депай согласовал контракт с «Барселоной»

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай дал согласие на трансфер в «Барселону». Сейчас идут переговоры между клубами.

«Депай согласовал личные условия с «Барселоной» в течение нескольких дней. Переговоры между клубами продолжаются.

Также «Барселона» ведет переговоры с агентами полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума», – написал Фабрицио Романо.