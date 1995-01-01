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    Журналист Романо: «Депай согласовал контракт с «Барселоной»

    Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай дал согласие на трансфер в «Барселону». Сейчас идут переговоры между клубами.

    «Депай согласовал личные условия с «Барселоной» в течение нескольких дней. Переговоры между клубами продолжаются.

    Также «Барселона» ведет переговоры с агентами полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума», – написал Фабрицио Романо.

    • В обмен на Депая в Лион может вернуться защитник Самуэль Умтити.
    • Контракт Депая с «Лионом» истекает через год.
    • Главное достижение в карьере Депая – победа в Эредивизие с ПСВ в 2015 году.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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