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    Орлов: «Вы хотите натурализовать Жиго для сборной России? Он авантюрист. У «Спартака» дырявая оборона»

    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака». Он против натурализации Самуэля Жиго, центрального защитника москвичей.

    «Жиго играет в паре с Георгием Джикией в центре защиты «Спартака». И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России? Жиго авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой — здесь молодец. Но его основное амплуа — защитник», – сказал Орлов «Радио Зенит».

    • «Спартак» купил Жиго два года назад.
    • Игрок вскоре может перейти в «Лион».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2922

      NewLife 51 минуту назад

      У Спартака есть проблемы в обороне и Жиго здесь не причем, а также это поправимо. Но вот маразм Орлова -это окончательный диагноз. Не хочется этому выжившему из ума человеку говорить про дутое чемпионство за счет админ ресурса и судейства, это бесполезно. Как говорил Карл Маркс: практика - критерий истины. Так что Гена, все впереди.

      2
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      Рейтинг: +8

      georgij.rozhnecow 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +11355

      Garrincha58 1 час назад

      давайте ещё ужесточим лимит и будем всех натурализовывать как в мини футболе в сборной будут одни бразилы

      0
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      Рейтинг: +4121

      "supermax" 1 час назад

      оборона не голова...оборону можно наладить

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      Рейтинг: +926

      ФК Пупсик 1 час назад

      Правду сказал Орлов!

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      Рейтинг: +571

      Spirit_78 1 час назад

      Всё равно центральных защитников в России нет, пусть натурализуют

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      Рейтинг: +1237

      Алехсбургер. 1 час назад

      Федун даёт за голову Г.С.О.
      два миллиона ..
      Рейхсрублей.

      0
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      Рейтинг: +8155

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в спартаке вообще сложно найти не дырявых. единственный не гей в тарасофке был ананидзе, который предпочитал коротать время сам по себе. гы-гы

      -4
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      Рейтинг: +894

      SEREGA 64 > alarm 1 час назад

      УРЮК ТЫ ПЕТУШОК ЧТО ТО ПУТАЕШЬ ЭТО ТВОЯ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ДРУГ ДРУГА ДЕРУТ СЕБЯ В РАЗДЕВАЛКИ А ТВОЙ ГЕЙ ДЗЮБА ПОЕТ ГОЛУБАЯ ЛУНА ТВОЯ ПЕТУШИНАЯ КОМАНДА ТУПОРЫЛЫЙ ДЕБИЛ

      3
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      Рейтинг: +4121

      "supermax" > SEREGA 64 1 час назад

      забей на нее)) она глупая как валенок

      2
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      Рейтинг: +894

      SEREGA 64 > alarm 1 час назад

      Я ТВОЙ ГЕЙСКИЙ РОД ВЕСЬ ДРАЛ УРЮК ПЕТУШИНЫЙ

      0
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      Рейтинг: +8155

      alarm > SEREGA 64 3 минуты назад

      гы-гы!

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      Рейтинг: +7950

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Дырявая твоя голова , господин Орлов (((

      8
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