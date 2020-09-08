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  • Орлов: «Вы хотите натурализовать Жиго для сборной России? Он авантюрист. У «Спартака» дырявая оборона»

Орлов: «Вы хотите натурализовать Жиго для сборной России? Он авантюрист. У «Спартака» дырявая оборона»

8 сентября 2020, 20:24
17

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака». Он против натурализации Самуэля Жиго, центрального защитника москвичей.

«Жиго играет в паре с Георгием Джикией в центре защиты «Спартака». И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России? Жиго авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой — здесь молодец. Но его основное амплуа — защитник», – сказал Орлов «Радио Зенит».

  • «Спартак» купил Жиго два года назад.
  • Игрок вскоре может перейти в «Лион».
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Россия Жиго Самуэль
Комментарии (17)
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Spirit_78
1599587888
Всё равно центральных защитников в России нет, пусть натурализуют
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"supermax"
1599588218
оборона не голова...оборону можно наладить
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NewLife
1599589956
У Спартака есть проблемы в обороне и Жиго здесь не причем, а также это поправимо. Но вот маразм Орлова -это окончательный диагноз. Не хочется этому выжившему из ума человеку говорить про дутое чемпионство за счет админ ресурса и судейства, это бесполезно. Как говорил Карл Маркс: практика - критерий истины. Так что Гена, все впереди.
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Mr Green
1599596228
вот тебе и эксперт)
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Волька
1599624361
Маразматик немытый!Твое мнение для гей клуба
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Oldtrafford83
1599627507
Гена,заявку в МФЦ уже подал? Может пора уже на пенсию!?
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Маленький
1599630884
И снова рубрика "анекдоты от Генки"
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Дядя Серёжа
1599632057
Глупости какие-то. А у кого мозгов больше - у курицы или у Орлов?
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Каратель помойников
1599642690
похоже генадий совсем поплыл... и руки с ногами местами поменялись, и голова непонятно где,отсюда и мысли
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vsespartak01
1599646200
говно зенита не прячься!твоя параша весь сайт залила!
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