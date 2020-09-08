Орлов: «Вы хотите натурализовать Жиго для сборной России? Он авантюрист. У «Спартака» дырявая оборона»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал оборону «Спартака». Он против натурализации Самуэля Жиго, центрального защитника москвичей.

«Жиго играет в паре с Георгием Джикией в центре защиты «Спартака». И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России? Жиго авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой — здесь молодец. Но его основное амплуа — защитник», – сказал Орлов «Радио Зенит».