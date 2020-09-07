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    Роналду сможет сыграть против сборной Швеции

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о своей готовности принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции.

    «Готов к завтрашнему дню», – написал футболист в твиттере, прикрепив несколько фото с тренировки.

    • У 35-летнего португальца была инфекция пальца ноги.
    • По информации Football Italia, форварда укусила пчела.
    • Матч Швеция – Португалия состоится 8 сентября в 21:45 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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