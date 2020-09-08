Роналду сможет сыграть против сборной Швеции

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о своей готовности принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции.

«Готов к завтрашнему дню», – написал футболист в твиттере, прикрепив несколько фото с тренировки.

У 35-летнего португальца была инфекция пальца ноги.

По информации Football Italia, форварда укусила пчела.

Матч Швеция – Португалия состоится 8 сентября в 21:45 по московскому времени.