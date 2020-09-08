Роналду сможет сыграть против сборной Швеции

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о своей готовности принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции.
«Готов к завтрашнему дню», – написал футболист в твиттере, прикрепив несколько фото с тренировки.
- У 35-летнего португальца была инфекция пальца ноги.
- По информации Football Italia, форварда укусила пчела.
- Матч Швеция – Португалия состоится 8 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Источник: Твиттер Криштиану Роналду