Роналду сможет сыграть против сборной Швеции

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о своей готовности принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против Швеции.

«Готов к завтрашнему дню», – написал футболист в твиттере, прикрепив несколько фото с тренировки.