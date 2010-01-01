Роналду укусила пчела. Он пропустит матч с Хорватией

... Захотелось медку пососать??? Сынуля мой тоже любит это дело..... Хоть отнюдь и не медок....стыдно дюже за него!!!
Стало известно, при каких обстоятельствах подхватил инфекцию капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.
По информации Football Italia, футболиста укусила пчела. В результате инцидента он не может тренироваться уже несколько дней.
35-летний нападающий пропустит сегодняшний матч Лиги наций против сборной Хорватии.
Будет ли готов Роналду к игре с командой Швеции (8 сентября), пока неизвестно.