Роналду укусила пчела. Он пропустит матч с Хорватией

Стало известно, при каких обстоятельствах подхватил инфекцию капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации Football Italia, футболиста укусила пчела. В результате инцидента он не может тренироваться уже несколько дней.

35-летний нападающий пропустит сегодняшний матч Лиги наций против сборной Хорватии.

Будет ли готов Роналду к игре с командой Швеции (8 сентября), пока неизвестно.