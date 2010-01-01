Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Роналду укусила пчела. Он пропустит матч с Хорватией

    Стало известно, при каких обстоятельствах подхватил инфекцию капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

    По информации Football Italia, футболиста укусила пчела. В результате инцидента он не может тренироваться уже несколько дней.

    35-летний нападающий пропустит сегодняшний матч Лиги наций против сборной Хорватии.

    Будет ли готов Роналду к игре с командой Швеции (8 сентября), пока неизвестно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +246

      Отчим_Бората 15 минут назад

      ... Захотелось медку пососать??? Сынуля мой тоже любит это дело..... Хоть отнюдь и не медок....стыдно дюже за него!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Romantic2010 22 минуты назад

      При их медицине укус пчелы должен быть незаметным в принципе...Странно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      GreyDM > Romantic2010 14 минут назад

      может аллергия?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3115

      InterMilLano1908 > Romantic2010 13 минут назад

      Смотря куда еще укусила

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +246

      Отчим_Бората > InterMilLano1908 8 минут назад

      ... Мой дебилушка однажды, по совету и просьбе Аларма, за ул пи_сю в улей... С целью доступного увеличения.... Вооот вииизгу было...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78947
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru