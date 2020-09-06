Агент: «Мы с Мирзовым определимся насчет перехода в «Урал» на следующей неделе»

«Урал» договорился со «Спартаком» о трансфере Резиуана Мирзова. Агент игрока Александр Клюев рассказал, когда футболист примет решение.

«Да, действительно, «Урал» уже договорился со «Спартаком». У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе», – сказал Клюев.