Агент: «Мы с Мирзовым определимся насчет перехода в «Урал» на следующей неделе»

«Урал» договорился со «Спартаком» о трансфере Резиуана Мирзова. Агент игрока Александр Клюев рассказал, когда футболист примет решение.
«Да, действительно, «Урал» уже договорился со «Спартаком». У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе», – сказал Клюев.
- Мирзов не согласился переезжать в Турцию из-за понижения зарплаты.
- По словам агента, Мирзова не устраивает положение в «Спартаке».
- По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.
Источник: «Спорт-Экспресс»