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    Агент: «Мы с Мирзовым определимся насчет перехода в «Урал» на следующей неделе»

    «Урал» договорился со «Спартаком» о трансфере Резиуана Мирзова. Агент игрока Александр Клюев рассказал, когда футболист примет решение.

    «Да, действительно, «Урал» уже договорился со «Спартаком». У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе», – сказал Клюев.

    • Мирзов не согласился переезжать в Турцию из-за понижения зарплаты.
    • По словам агента, Мирзова не устраивает положение в «Спартаке».
    • По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2127

      Genz 11 минут назад

      Что он дурак переходить в урал на понижение зарплаты .Его Федун рад отдать за любую цену - сколько дадут.
      Ещё 2 года будет получать по миллиону евро в год в Спартаке.
      В Урале 350 тыщ евро

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