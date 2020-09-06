Иванов: «Урал» договорился со «Спартаком» по Мирзову, ждем ответа Резиуана»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе по трансферу игрока «Спартака» Резиуана Мирзова. Уральцы договорились с москвичами.

«Мы готовы взять Резиуан, у нас вообще все готово. Спросите у него самого, что там с переходом. Я не знаю. Со «Спартаком» мы уже договорились, ждем ответа Резиуан. Не знаю, что будет дальше, но пока тишина», – сказал Иванов.