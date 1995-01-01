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    Иванов: «Урал» договорился со «Спартаком» по Мирзову, ждем ответа Резиуана»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе по трансферу игрока «Спартака» Резиуана Мирзова. Уральцы договорились с москвичами.

    «Мы готовы взять Резиуан, у нас вообще все готово. Спросите у него самого, что там с переходом. Я не знаю. Со «Спартаком» мы уже договорились, ждем ответа Резиуан. Не знаю, что будет дальше, но пока тишина», – сказал Иванов.

    • Мирзова не устраивает положение в «Спартаке».
    • По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.
    • В этом сезоне футболист отыграл всего две минуты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1766

      _Marqella_ 12 минут назад

      Уралу точно подойдёт, настырный игрок обладающий дриблингом...Лучше играть чем сидеть на скамейке, тем более зарплата как я понимаю та же остаётся...

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      Рейтинг: +10430

      derrik2000 27 минут назад

      "Со «Спартаком» мы уже договорились, ждем ответа Резиуан. Не знаю, что будет дальше, но пока тишина», – сказал Иванов."

      Так его выслали в Екатеринбург почтовым отправлением через DHL: уж очень упирался и ехать сам не хотел. ))

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      Рейтинг: +2876

      NewLife 1 час назад

      Иванов, надо знать, что мужские имена и фамилии склоняются.

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      Рейтинг: +427

      партизан84 2 часа назад

      надо Рязя, надо!

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      Рейтинг: +952

      моэм 2 часа назад

      И мне нравится что просто Резвана стали звать РезИУАном….ну очень "удобно" ...так и хочется сказать РезИУАн Первый блинклинтон… как звали царей , не Иван 1 , а ИОАНН 1.

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      Рейтинг: +9643

      Skull_Boy > моэм 1 час назад

      Ты недоразвитый или как, его имя Резиуан, причем тут левое имя Резван

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