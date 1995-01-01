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    Агент Мирзова – о переговорах с «Уралом»: «У них есть интерес. Резиуана не устраивает его положение в «Спартаке»

    Агент Александр Клюев, представляющий полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, рассказал об интересе «Урала» к игроку.

    «Интерес от «Урала» есть. Думаю, в ближайшее время мы определимся точно.

    Сам Резиуан мотивирован и хочет играть. Конечно, ситуация в «Спартаке», где он сыграл несколько минут за шесть игр, его полностью не устраивает. Он хочет играть в футбол, доказать и вернуться на свой уровень», – сказал Клюев.

    • По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.
    • В этом сезоне футболист отыграл всего две минуты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -336

      Синитсосит 13 минут назад

      непонятно зачем вообще его брали

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      Рейтинг: +3918

      Томик 16 минут назад

      Резуана не устраивает??? Это "Спартак" не устраивает.

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      Рейтинг: +185

      NotFound 35 минут назад

      Ни как не получается прочитать имя Мирзова без акцента =)

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      Рейтинг: +2115

      Genz 1 час назад

      Как сейчас играет Мирзов играли в 60х годах. Примитивный способ обводки,медленная скорость,запоздалое принятие решений. Утиль

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      Рейтинг: +417

      партизан84 1 час назад

      Р: "Никакого праздника, девятку забрали, в основу нельзя, в обводку нельзя, ничего нельзя, а вы все глаза раскрыли и смотрят: где Ризиуан, где?"

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