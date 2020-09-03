Агент Мирзова – о переговорах с «Уралом»: «У них есть интерес. Резиуана не устраивает его положение в «Спартаке»

Агент Александр Клюев, представляющий полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, рассказал об интересе «Урала» к игроку.

«Интерес от «Урала» есть. Думаю, в ближайшее время мы определимся точно.

Сам Резиуан мотивирован и хочет играть. Конечно, ситуация в «Спартаке», где он сыграл несколько минут за шесть игр, его полностью не устраивает. Он хочет играть в футбол, доказать и вернуться на свой уровень», – сказал Клюев.