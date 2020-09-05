Бесчастных покинул «Факел»

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных ушел в отставку. Это случилось после поражения в седьмом туре ФНЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться. Очень благодарен клубу, футболистам, всем тем, с кем мне посчастливилось работать в Воронеже. У «Факела» есть большое будущее, верю в клуб. Команда билась до конца в каждом матче, но когда время течeт, а что-то продолжает идти не так, как хотелось бы, надо вовремя принимать решение о переменах. Этот момент настал.

Очень надеюсь, что мой уход пойдeт на пользу «Факелу» и изменит ситуацию в лучшую сторону. Выражаю благодарность нашим преданным болельщикам за поддержку команды, большое спасибо клубу за созданные идеальные условия для полноценной работы всего нашего коллектива. Низкий поклон губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку нашего клуба с большой футбольной историей. В Воронеже навсегда останется частичка моего сердца, и я обязательно буду следить за дальнейшей судьбой «Факела» и переживать за команду», – сказал Бесчастных.