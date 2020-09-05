Лига наций. Португалия победила Хорватию, Франция – Швецию, Бельгия – Данию

Соперники сборной России по группе Евро-2020 сыграли между собой в лиге А Лиги наций. Победа осталась за бельгийцами.
У Португалии дебютный гол за команду забил футболист «Вулверхэмптона» Диогу Жота.
Полузащитник португальцев Бруну Фернандеш поучаствовал в голах в каждой из своих последних четырех встреч (с учетом клуба и сборной).
Португалия в Лиге наций ни разу не проиграла.
Лига наций. Лига А. Группа 2
Голы: 0:1 – Денайе, 9; 0:2 – Мертенс, 77.
Лига наций. Лига А. Группа 3
Португалия – Хорватия – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Канселу, 41; 2:0 – Жота, 58; 3:0 – Фелиш, 70; 3:1 – Петкович, 90+1; 4:1 – А. Силва, 90+5.
Гол: 0:1 – Мбаппе, 41.
Источник: Бомбардир.ру