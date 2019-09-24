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    Лига наций. Португалия победила Хорватию, Франция – Швецию, Бельгия – Данию

    Соперники сборной России по группе Евро-2020 сыграли между собой в лиге А Лиги наций. Победа осталась за бельгийцами.

    У Португалии дебютный гол за команду забил футболист «Вулверхэмптона» Диогу Жота.

    Полузащитник португальцев Бруну Фернандеш поучаствовал в голах в каждой из своих последних четырех встреч (с учетом клуба и сборной).

    Португалия в Лиге наций ни разу не проиграла.

    Лига наций. Лига А. Группа 2

    Дания – Бельгия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Денайе, 9; 0:2 – Мертенс, 77.

    Лига наций. Лига А. Группа 3

    Португалия – Хорватия – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Канселу, 41; 2:0 – Жота, 58; 3:0 – Фелиш, 70; 3:1 – Петкович, 90+1; 4:1 – А. Силва, 90+5.

    Швеция – Франция – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мбаппе, 41.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2020 23:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +835

      elessar arnor 1 час назад

      жалко Николу..

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      Рейтинг: +6785

      JTherry 1 час назад

      португальцы без Роналду отодрали хорватов без шансов! разгром мог быть и внушительнее, если бы не очень удачная игра вратаря хорватов...

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      Рейтинг: +9643

      Skull_Boy 1 час назад

      Небо и земля, опорной зоны нет, защита полные нули и самое интересное задохлик у которого рост в 176 см выигрывает верховую борьбу за мяч у центрадефа с ростом за 190 см и как Далич долго думал, чтоб убрать никчемного №7 о которого толку вообще нет и спасибо вратарю хоть за 4-1

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